https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939516611.html
Подполье сообщило об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Подполье сообщило об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - РИА Новости, 12.04.2024
Подполье сообщило об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Прилет зафиксирован вечером 11 апреля в подконтрольном Киеву Запорожье, вероятно, в стороне завода "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:20
2024-04-12T09:20
2024-04-12T09:27
специальная военная операция на украине
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мотор сич
безопасность
запорожье
россия
сергей лебедев
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прилет зафиксирован вечером 11 апреля в подконтрольном Киеву Запорожье, вероятно, в стороне завода "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В девять вечера знатно прилетело в Запорожье... С направлением прилета пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода "Мотор Сич", - подчеркнул Лебедев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939332359.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Подполье сообщило об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Подполье сообщило об ударе в Запорожье, в районе завода "Мотор Сич"