https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939516611.html

Подполье сообщило об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Подполье сообщило об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - РИА Новости, 12.04.2024

Подполье сообщило об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Прилет зафиксирован вечером 11 апреля в подконтрольном Киеву Запорожье, вероятно, в стороне завода "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:20

2024-04-12T09:20

2024-04-12T09:27

специальная военная операция на украине

киев

мотор сич

безопасность

запорожье

россия

сергей лебедев

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прилет зафиксирован вечером 11 апреля в подконтрольном Киеву Запорожье, вероятно, в стороне завода "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В девять вечера знатно прилетело в Запорожье... С направлением прилета пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода "Мотор Сич", - подчеркнул Лебедев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939332359.html

киев

запорожье

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, мотор сич, безопасность, запорожье, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины