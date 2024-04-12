https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939509731.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект - РИА Новости, 12.04.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:59

2024-04-12T08:59

2024-04-12T08:59

в мире

киев

херсонская область

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Ночью воздушная тревога объявлялась в ряде регионов Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. "Зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939332359.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, херсонская область , россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины