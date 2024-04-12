https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939483936.html

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.04.2024

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 боеприпас, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T01:28

2024-04-12T01:28

2024-04-12T01:28

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украина

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 боеприпас, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Восемь обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении. Всего выпущена 71 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, поступила информация о ранении шести мирных жителей, в том числе девочки-подростка.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк