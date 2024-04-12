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В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/sotrudniki-1939699290.html
В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника
В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 12.04.2024
В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, возникший из-за сброса с БПЛА взрывоопасного предмета, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:21
2024-04-12T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, возникший из-за сброса с БПЛА взрывоопасного предмета, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время тушения сотрудники МЧС России подверглись повторной атаке с БПЛА, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
https://ria.ru/20240412/zayavlenie-1939698956.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

В Горловке 10 сотрудников МЧС пострадали при атаки ПБЛА во время тушения пожара

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Пожарные . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, возникший из-за сброса с БПЛА взрывоопасного предмета, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время тушения сотрудники МЧС России подверглись повторной атаке с БПЛА, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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