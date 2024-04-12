https://ria.ru/20240412/sotrudniki-1939699290.html

В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 12.04.2024

В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, возникший из-за сброса с БПЛА взрывоопасного предмета, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:21

2024-04-12T19:21

2024-04-12T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, возникший из-за сброса с БПЛА взрывоопасного предмета, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время тушения сотрудники МЧС России подверглись повторной атаке с БПЛА, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

https://ria.ru/20240412/zayavlenie-1939698956.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)