https://ria.ru/20240412/slutskiy-1939611972.html

Слуцкий усмотрел у главы МВД Эстонии признаки раздвоения личности

Слуцкий усмотрел у главы МВД Эстонии признаки раздвоения личности - РИА Новости, 12.04.2024

Слуцкий усмотрел у главы МВД Эстонии признаки раздвоения личности

Глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что одновременно поддерживать террористический киевский режим и при этом называть... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:05

2024-04-12T14:05

2024-04-12T14:05

эстония

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

московский патриархат

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что одновременно поддерживать террористический киевский режим и при этом называть "террористической" Православную церковь можно только при "наличии клинических признаков раздвоения личности". Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. "Только при наличии клинических признаков раздвоения личности (а тут они налицо!), можно одновременно поддерживать явно террористический киевский режим, нацеленный на убийство мирных граждан, и называть террористической несущую добро и мир Православную церковь. Моральное уродство, вырождение и театр абсурда, что тут еще сказать. Разве что – лечиться надо", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, в Эстонии русофобия дошла до стадии политической шизофрении, и Ляэнеметс от "войны" с памятниками советским воинам-освободителям перешел в наступление на РПЦ. "Вот она, русофобия в действии! Бьет по людям, сохранившим душу и не предавшим веру в угоду обезумевшей власти. Иначе как серьезным душевным недугом русофобские эскапады главы эстонского МВД не объяснишь", - указал Слуцкий.

https://ria.ru/20240111/slutskiy-1920807227.html

эстония

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эстония, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, московский патриархат