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Слуцкий усмотрел у главы МВД Эстонии признаки раздвоения личности - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/slutskiy-1939611972.html
Слуцкий усмотрел у главы МВД Эстонии признаки раздвоения личности
Слуцкий усмотрел у главы МВД Эстонии признаки раздвоения личности - РИА Новости, 12.04.2024
Слуцкий усмотрел у главы МВД Эстонии признаки раздвоения личности
Глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что одновременно поддерживать террористический киевский режим и при этом называть... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:05
2024-04-12T14:05
эстония
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
московский патриархат
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что одновременно поддерживать террористический киевский режим и при этом называть "террористической" Православную церковь можно только при "наличии клинических признаков раздвоения личности". Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. "Только при наличии клинических признаков раздвоения личности (а тут они налицо!), можно одновременно поддерживать явно террористический киевский режим, нацеленный на убийство мирных граждан, и называть террористической несущую добро и мир Православную церковь. Моральное уродство, вырождение и театр абсурда, что тут еще сказать. Разве что – лечиться надо", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, в Эстонии русофобия дошла до стадии политической шизофрении, и Ляэнеметс от "войны" с памятниками советским воинам-освободителям перешел в наступление на РПЦ. "Вот она, русофобия в действии! Бьет по людям, сохранившим душу и не предавшим веру в угоду обезумевшей власти. Иначе как серьезным душевным недугом русофобские эскапады главы эстонского МВД не объяснишь", - указал Слуцкий.
https://ria.ru/20240111/slutskiy-1920807227.html
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эстония, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, московский патриархат
Эстония, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Московский Патриархат, Специальная военная операция на Украине
Слуцкий усмотрел у главы МВД Эстонии признаки раздвоения личности

Слуцкий: в Эстонии русофобия дошла до стадии политической шизофрении

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что одновременно поддерживать террористический киевский режим и при этом называть "террористической" Православную церковь можно только при "наличии клинических признаков раздвоения личности".
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
«
"Только при наличии клинических признаков раздвоения личности (а тут они налицо!), можно одновременно поддерживать явно террористический киевский режим, нацеленный на убийство мирных граждан, и называть террористической несущую добро и мир Православную церковь. Моральное уродство, вырождение и театр абсурда, что тут еще сказать. Разве что – лечиться надо", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в Эстонии русофобия дошла до стадии политической шизофрении, и Ляэнеметс от "войны" с памятниками советским воинам-освободителям перешел в наступление на РПЦ.
"Вот она, русофобия в действии! Бьет по людям, сохранившим душу и не предавшим веру в угоду обезумевшей власти. Иначе как серьезным душевным недугом русофобские эскапады главы эстонского МВД не объяснишь", - указал Слуцкий.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
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11 января, 19:53
 
Специальная военная операция на УкраинеЭстонияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРМосковский Патриархат
 
 
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