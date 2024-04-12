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На трассах М-11 и М-4 повысят скоростной режим - РИА Новости, 12.04.2024
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17:08 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/skorost-1939669743.html
На трассах М-11 и М-4 повысят скоростной режим
На трассах М-11 и М-4 повысят скоростной режим - РИА Новости, 12.04.2024
На трассах М-11 и М-4 повысят скоростной режим
"Автодор" переводит на летний скоростной режим трассы М-11 "Нева" и М-4 "Дон": разрешенная скорость на ряде их участков увеличивается до 130 км/ч и 110 км/ч... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:08
2024-04-12T17:08
экономика
авто
московская область (подмосковье)
ефремов
тульская область
автодор
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Автодор" переводит на летний скоростной режим трассы М-11 "Нева" и М-4 "Дон": разрешенная скорость на ряде их участков увеличивается до 130 км/ч и 110 км/ч соответственно, говорится в сообщении госкомпании в телеграм-канале. "С 15 апреля повышается скоростной режим на ряде участков М-11 "Нева" и М-4 "Дон"… Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 "Нева" от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга", - отметили в "Автодоре". С 7 ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/час. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов в зимний период, уточнили в госкомпании. Также с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 "Дон" с 296 по 322 км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч, добавили в "Автодоре". "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
https://ria.ru/20231214/m-12-1915848334.html
московская область (подмосковье)
ефремов
тульская область
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экономика, авто, московская область (подмосковье), ефремов, тульская область, автодор
Экономика, Авто, Московская область (Подмосковье), Ефремов, Тульская область, Автодор
На трассах М-11 и М-4 повысят скоростной режим

"Автодор" с 15 апреля повысит скоростной режим на нескольких участках М-11 и М-4

© Fotolia / karelnoppeСкоростная автомагистраль
Скоростная автомагистраль - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Fotolia / karelnoppe
Скоростная автомагистраль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Автодор" переводит на летний скоростной режим трассы М-11 "Нева" и М-4 "Дон": разрешенная скорость на ряде их участков увеличивается до 130 км/ч и 110 км/ч соответственно, говорится в сообщении госкомпании в телеграм-канале.
"С 15 апреля повышается скоростной режим на ряде участков М-11 "Нева" и М-4 "Дон"… Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 "Нева" от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга", - отметили в "Автодоре".
С 7 ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/час. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов в зимний период, уточнили в госкомпании.
Также с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 "Дон" с 296 по 322 км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч, добавили в "Автодоре".
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
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ЭкономикаАвтоМосковская область (Подмосковье)ЕфремовТульская областьАвтодор
 
 
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