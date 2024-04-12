На трассах М-11 и М-4 повысят скоростной режим
"Автодор" с 15 апреля повысит скоростной режим на нескольких участках М-11 и М-4
Скоростная автомагистраль. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Автодор" переводит на летний скоростной режим трассы М-11 "Нева" и М-4 "Дон": разрешенная скорость на ряде их участков увеличивается до 130 км/ч и 110 км/ч соответственно, говорится в сообщении госкомпании в телеграм-канале.
"С 15 апреля повышается скоростной режим на ряде участков М-11 "Нева" и М-4 "Дон"… Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 "Нева" от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга", - отметили в "Автодоре".
С 7 ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/час. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов в зимний период, уточнили в госкомпании.
Также с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 "Дон" с 296 по 322 км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч, добавили в "Автодоре".
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
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