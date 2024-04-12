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СК возбудил дело после повреждения автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 12.04.2024
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14:17 12.04.2024 (обновлено: 14:56 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/sk-1939615258.html
СК возбудил дело после повреждения автомобиля на севере Москвы
СК возбудил дело после повреждения автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 12.04.2024
СК возбудил дело после повреждения автомобиля на севере Москвы
Уголовное дело возбуждено после инцидента с повреждением авто на севере Москвы, в результате которого пострадал хозяин машины, сообщается в Telegram-канале ГСУ... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:17
2024-04-12T14:56
происшествия
авто
москва
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента с повреждением авто на севере Москвы, в результате которого пострадал хозяин машины, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по столице. Ранее в экстренных службах сообщали, что неустановленное взрывное устройство сработало под Toyota Land Cruiser на севере Москвы, пострадал хозяин внедорожника. "В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Следователи с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая."Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на Коровинском шоссе, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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происшествия, авто, москва, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Авто, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
СК возбудил дело после повреждения автомобиля на севере Москвы

В Москве завели дело после инцидента с повреждением авто

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы на месте взрыва внедорожника на Коровинском шоссе на севере Москвы
Оперативные службы на месте взрыва внедорожника на Коровинском шоссе на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы на месте взрыва внедорожника на Коровинском шоссе на севере Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента с повреждением авто на севере Москвы, в результате которого пострадал хозяин машины, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по столице.
Ранее в экстренных службах сообщали, что неустановленное взрывное устройство сработало под Toyota Land Cruiser на севере Москвы, пострадал хозяин внедорожника.
«
"В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Следователи с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
"Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на Коровинском шоссе, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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ПроисшествияАвтоМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
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