https://ria.ru/20240412/sk-1939615258.html

СК возбудил дело после повреждения автомобиля на севере Москвы

СК возбудил дело после повреждения автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 12.04.2024

СК возбудил дело после повреждения автомобиля на севере Москвы

Уголовное дело возбуждено после инцидента с повреждением авто на севере Москвы, в результате которого пострадал хозяин машины, сообщается в Telegram-канале ГСУ... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:17

2024-04-12T14:17

2024-04-12T14:56

происшествия

авто

москва

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента с повреждением авто на севере Москвы, в результате которого пострадал хозяин машины, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по столице. Ранее в экстренных службах сообщали, что неустановленное взрывное устройство сработало под Toyota Land Cruiser на севере Москвы, пострадал хозяин внедорожника. "В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Следователи с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая."Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на Коровинском шоссе, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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происшествия, авто, москва, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla