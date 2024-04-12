https://ria.ru/20240412/siyyarto-1939608134.html

Венгрия ищет возможность не платить за миграционный пакт ЕС

Венгрия ищет возможность не платить за миграционный пакт ЕС - РИА Новости, 12.04.2024

Венгрия ищет возможность не платить за миграционный пакт ЕС

Венгрия ищет юридические возможности, чтобы не впускать нелегальных мигрантов и не платить за это деньги, как предписывает новый миграционный пакт ЕС, заявил... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:48

2024-04-12T13:48

2024-04-12T13:48

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БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Венгрия ищет юридические возможности, чтобы не впускать нелегальных мигрантов и не платить за это деньги, как предписывает новый миграционный пакт ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов одобрили проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища", который призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Сийярто заявил, что все равно не будет впускать нелегальных мигрантов, несмотря на новый закон. "Европарламент завершил пятилетний цикл тем, что под конец принял самое опасное решение. Оно ставит под угрозу будущее Европы. Население Африки в течение следующих 20 лет вырастет на 750 миллионов человек. Я думаю, что вместо поощрения миграции ЕС надо было заниматься комплексной программой развития Африки. А мы будем искать все юридические возможности, чтобы Венгрии и венграм не пришлось платить цену за это ошибочное и опасное европейское решение", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов". По его словам, соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов. Орбан также отметил, что митинги в поддержку ХАМАС в странах западной Европы являются следствием ошибочной миграционной политики руководства ЕС.

https://ria.ru/20240404/poshliny-1937676604.html

https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, европа, африка, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, европарламент, хамас