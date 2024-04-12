https://ria.ru/20240412/sireny-1939709622.html

На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 12.04.2024

На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля зафиксировано порядка 50 ракетных пусков со стороны Ливана, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах, сообщил в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T20:31

2024-04-12T20:31

2024-04-12T20:46

в мире

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

голанские высоты

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. На севере Израиля зафиксировано порядка 50 ракетных пусков со стороны Ливана, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах, сообщил в пятницу вечером 13-й канал израильского телевидения.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги.По данным израильской системы оповещения "Цева Адом", сирены сработали в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот.Массированный обстрел произошел на фоне угроз из Ирана ответить на недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

https://ria.ru/20240412/konflikt-1915630213.html

ливан

израиль

голанские высоты

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, голанские высоты