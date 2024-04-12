https://ria.ru/20240412/sireny-1939709622.html
На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 12.04.2024
На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля зафиксировано порядка 50 ракетных пусков со стороны Ливана, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах, сообщил в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:31
2024-04-12T20:31
2024-04-12T20:46
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
голанские высоты
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. На севере Израиля зафиксировано порядка 50 ракетных пусков со стороны Ливана, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах, сообщил в пятницу вечером 13-й канал израильского телевидения.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги.По данным израильской системы оповещения "Цева Адом", сирены сработали в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот.Массированный обстрел произошел на фоне угроз из Ирана ответить на недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, голанские высоты
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Голанские высоты
На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
СМИ: на севере Израиля зафиксировали примерно 50 пусков ракет со стороны Ливана