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На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 12.04.2024
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20:31 12.04.2024 (обновлено: 20:46 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/sireny-1939709622.html
На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 12.04.2024
На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля зафиксировано порядка 50 ракетных пусков со стороны Ливана, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах, сообщил в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:31
2024-04-12T20:46
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
голанские высоты
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. На севере Израиля зафиксировано порядка 50 ракетных пусков со стороны Ливана, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах, сообщил в пятницу вечером 13-й канал израильского телевидения.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги.По данным израильской системы оповещения "Цева Адом", сирены сработали в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот.Массированный обстрел произошел на фоне угроз из Ирана ответить на недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.
https://ria.ru/20240412/konflikt-1915630213.html
ливан
израиль
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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, голанские высоты
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Голанские высоты
На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

СМИ: на севере Израиля зафиксировали примерно 50 пусков ракет со стороны Ливана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. На севере Израиля зафиксировано порядка 50 ракетных пусков со стороны Ливана, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах, сообщил в пятницу вечером 13-й канал израильского телевидения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги.
По данным израильской системы оповещения "Цева Адом", сирены сработали в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот.
Массированный обстрел произошел на фоне угроз из Ирана ответить на недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.
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В миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильГоланские высоты
 
 
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