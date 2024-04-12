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Основные работы по дамбе в Курганской области завершат 12 апреля - РИА Новости, 12.04.2024
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06:02 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/shumkov-1939495931.html
Основные работы по дамбе в Курганской области завершат 12 апреля
Основные работы по дамбе в Курганской области завершат 12 апреля - РИА Новости, 12.04.2024
Основные работы по дамбе в Курганской области завершат 12 апреля
Основные работы по дамбе в городе Кургане и селе Белозерском Курганской области завершаются в пятницу, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T06:02
2024-04-12T06:02
курган
курганская область
происшествия
россия
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Основные работы по дамбе в городе Кургане и селе Белозерском Курганской области завершаются в пятницу, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. "Сегодня завершаем основные работы по дамбе в Кургане и Белозерском и постараемся успеть нарастить ещё один участок", - написал он в своем Telegram-канале. Шумков отметил, что вода снижается в селе Звериноголовском и Целинном и по 8-10 сантиметров нарастает в селе Притобольном и Кургане. Кроме того, сброс с Каратамарского водохранилища составляет 350 метров в секунду. "Если так будет продолжаться, значит, расчеты МЧС про голову и хвост паводка верны. Они же предполагают приход большой воды в Курган в течение нескольких дней", - добавил он. По данным ведомства, в регионе эвакуированы более 6 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 820 местных жителей, в том числе 281 ребенок. В общей сложности развернуто 99 пунктов временного размещения на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. В настоящее время в области, уточнили в МЧС, затоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. Продолжается наращивание группировки сил и средств для борьбы с паводком и его последствиями. В регион прибыли спасатели МЧС России из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. К 12.00 мск четверга уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 388 сантиметров. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляла 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939390720.html
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курган, курганская область, происшествия, россия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курган, Курганская область, Происшествия, Россия, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Основные работы по дамбе в Курганской области завершат 12 апреля

Глава Курганской области Шумков: 12 апреля завершат основные работы по дамбе

© Фото : пресс-служба губернатора Курганской областиУкрепление дамбы в Курганской области
Укрепление дамбы в Курганской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курганской области
Укрепление дамбы в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Основные работы по дамбе в городе Кургане и селе Белозерском Курганской области завершаются в пятницу, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
"Сегодня завершаем основные работы по дамбе в Кургане и Белозерском и постараемся успеть нарастить ещё один участок", - написал он в своем Telegram-канале.
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Шумков отметил, что вода снижается в селе Звериноголовском и Целинном и по 8-10 сантиметров нарастает в селе Притобольном и Кургане. Кроме того, сброс с Каратамарского водохранилища составляет 350 метров в секунду.
"Если так будет продолжаться, значит, расчеты МЧС про голову и хвост паводка верны. Они же предполагают приход большой воды в Курган в течение нескольких дней", - добавил он.
По данным ведомства, в регионе эвакуированы более 6 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 820 местных жителей, в том числе 281 ребенок. В общей сложности развернуто 99 пунктов временного размещения на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы.
В настоящее время в области, уточнили в МЧС, затоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.
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Продолжается наращивание группировки сил и средств для борьбы с паводком и его последствиями. В регион прибыли спасатели МЧС России из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. К 12.00 мск четверга уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 388 сантиметров. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляла 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах.
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КурганКурганская областьПроисшествияРоссияВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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