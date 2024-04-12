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Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров
Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров
Уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа Курганской области за ночь вырос на 140 см, до 743 см, проводится эвакуация, сообщил губернатор региона Вадим РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T05:58
2024-04-12T05:58
2024-04-12T05:58
общество
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа Курганской области за ночь вырос на 140 см, до 743 см, проводится эвакуация, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. "Уровень воды в Каминском Куртамышского округа продолжает расти. Сейчас он составляет 743 см. Прирост за ночь +140 см. В селе проводится эвакуация", - написал он в своем Telegram-канале.
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общество, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Общество, Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров
Уровень воды в Каминском Курганской области за ночь вырос до 743 сантиметров