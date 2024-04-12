В России назвали дьявольской идею Эстонии признать РПЦ "террористической"
Сенатор назвал дьявольской идею МВД Эстонии признать РПЦ "террористической"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрихожане и священнослужители встречают епископа Луку у Кафедрального собора Рождества Христова в Бердянске перед проведением первой божественной литургии для прихожан Бердянской и Приморской епархии
Прихожане и священнослужители встречают епископа Луку у Кафедрального собора Рождества Христова в Бердянске перед проведением первой божественной литургии для прихожан Бердянской и Приморской епархии. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией раскрывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к власти, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
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"Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией открывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к власти. Чадами Эстонской Православной Церкви Московского патриархата являются десятки тысяч человек, которые остаются верны своей Матери-Церкви даже в эти тяжёлые времена", - сказал сенатор.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
По словам политика, власти понимают, что ничто не может заставить православных эстонцев отказаться от своей веры и "потому в своей сатанинской злобе идут на крайние шаги".
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"Уверен, что они этим ничего не добьются. Но, к сожалению, все это лишь свидетельствует о том, что у человека в Прибалтике сегодня нет никаких прав, а власти готовы идти на преступление ради своих политических интересов", - заключил Шендерюк-Жидков.