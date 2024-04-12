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В России назвали дьявольской идею Эстонии признать РПЦ "террористической" - РИА Новости, 12.04.2024
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Религия
 
17:29 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/senator-1939675018.html
В России назвали дьявольской идею Эстонии признать РПЦ "террористической"
В России назвали дьявольской идею Эстонии признать РПЦ "террористической" - РИА Новости, 12.04.2024
В России назвали дьявольской идею Эстонии признать РПЦ "террористической"
Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией раскрывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:29
2024-04-12T17:29
религия
эстония
калининград
прибалтика
александр шендерюк-жидков
московский патриархат
в мире
россия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией раскрывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к власти, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. "Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией открывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к власти. Чадами Эстонской Православной Церкви Московского патриархата являются десятки тысяч человек, которые остаются верны своей Матери-Церкви даже в эти тяжёлые времена", - сказал сенатор. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. По словам политика, власти понимают, что ничто не может заставить православных эстонцев отказаться от своей веры и "потому в своей сатанинской злобе идут на крайние шаги". "Уверен, что они этим ничего не добьются. Но, к сожалению, все это лишь свидетельствует о том, что у человека в Прибалтике сегодня нет никаких прав, а власти готовы идти на преступление ради своих политических интересов", - заключил Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html
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эстония, калининград, прибалтика, александр шендерюк-жидков, московский патриархат, россия
Религия, Эстония, Калининград, Прибалтика, Александр Шендерюк-Жидков, Московский Патриархат, В мире, Россия
В России назвали дьявольской идею Эстонии признать РПЦ "террористической"

Сенатор назвал дьявольской идею МВД Эстонии признать РПЦ "террористической"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрихожане и священнослужители встречают епископа Луку у Кафедрального собора Рождества Христова в Бердянске перед проведением первой божественной литургии для прихожан Бердянской и Приморской епархии
Прихожане и священнослужители встречают епископа Луку у Кафедрального собора Рождества Христова в Бердянске перед проведением первой божественной литургии для прихожан Бердянской и Приморской епархии - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прихожане и священнослужители встречают епископа Луку у Кафедрального собора Рождества Христова в Бердянске перед проведением первой божественной литургии для прихожан Бердянской и Приморской епархии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией раскрывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к власти, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
«
"Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией открывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к власти. Чадами Эстонской Православной Церкви Московского патриархата являются десятки тысяч человек, которые остаются верны своей Матери-Церкви даже в эти тяжёлые времена", - сказал сенатор.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В РПЦ прокомментировали попытки "реабилитировать" Киркорова и Моргенштерна*
11 апреля, 04:16
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
По словам политика, власти понимают, что ничто не может заставить православных эстонцев отказаться от своей веры и "потому в своей сатанинской злобе идут на крайние шаги".
«
"Уверен, что они этим ничего не добьются. Но, к сожалению, все это лишь свидетельствует о том, что у человека в Прибалтике сегодня нет никаких прав, а власти готовы идти на преступление ради своих политических интересов", - заключил Шендерюк-Жидков.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
Вчера, 10:38
 
РелигияВ миреЭстонияКалининградПрибалтикаАлександр Шендерюк-ЖидковМосковский ПатриархатРоссия
 
 
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