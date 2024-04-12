https://ria.ru/20240412/senator-1939675018.html

В России назвали дьявольской идею Эстонии признать РПЦ "террористической"

В России назвали дьявольской идею Эстонии признать РПЦ "террористической" - РИА Новости, 12.04.2024

В России назвали дьявольской идею Эстонии признать РПЦ "террористической"

Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией раскрывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:29

2024-04-12T17:29

2024-04-12T17:29

религия

эстония

калининград

прибалтика

александр шендерюк-жидков

московский патриархат

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875366350_0:28:3017:1725_1920x0_80_0_0_1fa1ef36ac7574bf94df17aeacfc1101.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией раскрывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к власти, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. "Предложение эстонского МВД о признании Московского патриархата террористической организацией открывает дьявольскую сущность людей, прорвавших в Эстонии к власти. Чадами Эстонской Православной Церкви Московского патриархата являются десятки тысяч человек, которые остаются верны своей Матери-Церкви даже в эти тяжёлые времена", - сказал сенатор. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. По словам политика, власти понимают, что ничто не может заставить православных эстонцев отказаться от своей веры и "потому в своей сатанинской злобе идут на крайние шаги". "Уверен, что они этим ничего не добьются. Но, к сожалению, все это лишь свидетельствует о том, что у человека в Прибалтике сегодня нет никаких прав, а власти готовы идти на преступление ради своих политических интересов", - заключил Шендерюк-Жидков.

https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html

https://ria.ru/20240412/rpts-1939540071.html

эстония

калининград

прибалтика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, калининград, прибалтика, александр шендерюк-жидков, московский патриархат, россия