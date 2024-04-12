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Шольц считает, что санкции якобы снизили военный потенциал России - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939712784.html
Шольц считает, что санкции якобы снизили военный потенциал России
Шольц считает, что санкции якобы снизили военный потенциал России - РИА Новости, 12.04.2024
Шольц считает, что санкции якобы снизили военный потенциал России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение в интервью изданию Tageszeitung, что введенные против России санкции якобы повлияли на ее способность вести боевые... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:51
2024-04-12T20:51
специальная военная операция на украине
россия
германия
москва
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение в интервью изданию Tageszeitung, что введенные против России санкции якобы повлияли на ее способность вести боевые действия на Украине. "Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление", - ответил Шольц. В ходе интервью Шольца спросили, удивлен ли он, что экономика России стабильна, а магазины полны, несмотря на санкции. Он в очередной раз обвинил Россию в прекращении поставок природного газа в Германию и заявил, что благодаря крупным государственным инвестициям ФРГ удалось преодолеть негативные последствия разрыва экономических связей с Россией. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Также отмечалось, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939688454.html
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россия, германия, москва, олаф шольц, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Москва, Олаф Шольц, Владимир Путин
Шольц считает, что санкции якобы снизили военный потенциал России

Шольц считает, что санкции против России якобы повлияли на ее военный потенциал

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение в интервью изданию Tageszeitung, что введенные против России санкции якобы повлияли на ее способность вести боевые действия на Украине.
«
"Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление", - ответил Шольц.
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В ходе интервью Шольца спросили, удивлен ли он, что экономика России стабильна, а магазины полны, несмотря на санкции.
Он в очередной раз обвинил Россию в прекращении поставок природного газа в Германию и заявил, что благодаря крупным государственным инвестициям ФРГ удалось преодолеть негативные последствия разрыва экономических связей с Россией.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Также отмечалось, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияМоскваОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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