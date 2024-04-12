https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939712784.html
Шольц считает, что санкции якобы снизили военный потенциал России
Шольц считает, что санкции якобы снизили военный потенциал России - РИА Новости, 12.04.2024
Шольц считает, что санкции якобы снизили военный потенциал России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение в интервью изданию Tageszeitung, что введенные против России санкции якобы повлияли на ее способность вести боевые... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:51
2024-04-12T20:51
2024-04-12T20:51
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение в интервью изданию Tageszeitung, что введенные против России санкции якобы повлияли на ее способность вести боевые действия на Украине. "Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление", - ответил Шольц. В ходе интервью Шольца спросили, удивлен ли он, что экономика России стабильна, а магазины полны, несмотря на санкции. Он в очередной раз обвинил Россию в прекращении поставок природного газа в Германию и заявил, что благодаря крупным государственным инвестициям ФРГ удалось преодолеть негативные последствия разрыва экономических связей с Россией. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Также отмечалось, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939688454.html
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россия, германия, москва, олаф шольц, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Москва, Олаф Шольц, Владимир Путин
Шольц считает, что санкции якобы снизили военный потенциал России
Шольц считает, что санкции против России якобы повлияли на ее военный потенциал
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение в интервью изданию Tageszeitung, что введенные против России санкции якобы повлияли на ее способность вести боевые действия на Украине.
«
"Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление", - ответил Шольц.
В ходе интервью Шольца спросили, удивлен ли он, что экономика России стабильна, а магазины полны, несмотря на санкции.
Он в очередной раз обвинил Россию в прекращении поставок природного газа в Германию и заявил, что благодаря крупным государственным инвестициям ФРГ удалось преодолеть негативные последствия разрыва экономических связей с Россией.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Также отмечалось, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.