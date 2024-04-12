https://ria.ru/20240412/samochuvstvie-1939655787.html

Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО

Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО - РИА Новости, 12.04.2024

Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО

В Подмосковье узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, можно оставив заявку в службе "122", такой услугой... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:21

2024-04-12T16:21

2024-04-12T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Подмосковье узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, можно оставив заявку в службе "122", такой услугой воспользовались уже более 3,3 тысячи раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "После заявки сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на волнующие его вопросы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Сейчас проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, то информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, то информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939293667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), здоровье - общество