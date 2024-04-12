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Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО - РИА Новости, 12.04.2024
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Новости Подмосковья
 
16:21 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/samochuvstvie-1939655787.html
Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО
Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО - РИА Новости, 12.04.2024
Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО
В Подмосковье узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, можно оставив заявку в службе "122", такой услугой... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:21
2024-04-12T16:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Подмосковье узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, можно оставив заявку в службе "122", такой услугой воспользовались уже более 3,3 тысячи раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. &quot;После заявки сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на волнующие его вопросы&quot;, - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Сейчас проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, то информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, то информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество

Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО

© РИА Новости / Алексей ФилипповЖенщина говорит по телефону
Женщина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Подмосковье узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, можно оставив заявку в службе "122", такой услугой воспользовались уже более 3,3 тысячи раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«

"После заявки сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на волнующие его вопросы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Сейчас проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Если заявка оформлена до 11:00, то информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, то информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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