https://ria.ru/20240412/samochuvstvie-1939655787.html
Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО
Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО - РИА Новости, 12.04.2024
Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО
В Подмосковье узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, можно оставив заявку в службе "122", такой услугой... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:21
2024-04-12T16:21
2024-04-12T16:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155162/93/1551629374_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_9fe53b81d4a2d7b855c05de83dfe589a.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Подмосковье узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, можно оставив заявку в службе "122", такой услугой воспользовались уже более 3,3 тысячи раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "После заявки сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на волнующие его вопросы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Сейчас проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, то информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, то информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.
https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939293667.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155162/93/1551629374_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_d21806cdbf7bfef62af42cade355a170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Подмосковье узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, можно оставив заявку в службе "122", такой услугой воспользовались уже более 3,3 тысячи раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«
"После заявки сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на волнующие его вопросы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Сейчас проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Если заявка оформлена до 11:00, то информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, то информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.