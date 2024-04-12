Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 12.04.2024 (обновлено: 03:52 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/rybaki-1939490646.html
В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине
В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине - РИА Новости, 12.04.2024
В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине
Сотрудники МЧС спасли всех 53 рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине в Челябинской области, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:51
2024-04-12T03:52
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли всех 53 рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине в Челябинской области, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее региональный главк МЧС сообщал, что на озере Куракли-Маян Кунашакского муниципального района рыбачили несколько десятков рыбаков. Из-за таяния льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, преодолеть которую им было невозможно. К месту отправились спасатели МЧС, среди них были специалисты с беспилотной авиационной системой для разведки местности."Всего со льда спасены 53 рыбака в Челябинской области. Никто не пострадал. Спасательная операция завершена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240411/devochka-1939238683.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине

Сотрудники МЧС спасли 53 рыбаков, застрявших на льдине в Челябинской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли всех 53 рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине в Челябинской области, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что на озере Куракли-Маян Кунашакского муниципального района рыбачили несколько десятков рыбаков. Из-за таяния льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, преодолеть которую им было невозможно. К месту отправились спасатели МЧС, среди них были специалисты с беспилотной авиационной системой для разведки местности.
Группа на вертолете МИ-8, участвующая в поисковой операции семьи на Чукотке
Девочку, спасенную после ЧП со снегоходом на Чукотке, нашли погибшей
Вчера, 05:44
"Всего со льда спасены 53 рыбака в Челябинской области. Никто не пострадал. Спасательная операция завершена", - говорится в сообщении.
 
Челябинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала