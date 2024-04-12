https://ria.ru/20240412/rybaki-1939490646.html

В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине

В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине - РИА Новости, 12.04.2024

В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине

Сотрудники МЧС спасли всех 53 рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине в Челябинской области, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:51

2024-04-12T03:51

2024-04-12T03:52

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли всех 53 рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине в Челябинской области, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее региональный главк МЧС сообщал, что на озере Куракли-Маян Кунашакского муниципального района рыбачили несколько десятков рыбаков. Из-за таяния льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, преодолеть которую им было невозможно. К месту отправились спасатели МЧС, среди них были специалисты с беспилотной авиационной системой для разведки местности."Всего со льда спасены 53 рыбака в Челябинской области. Никто не пострадал. Спасательная операция завершена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240411/devochka-1939238683.html

челябинская область

россия

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челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)