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Число камер системы "Безопасный город" в Рязани увеличат почти в пять раз - РИА Новости, 12.04.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
17:53 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/ryazan-1939676730.html
Число камер системы "Безопасный город" в Рязани увеличат почти в пять раз
Число камер системы "Безопасный город" в Рязани увеличат почти в пять раз - РИА Новости, 12.04.2024
Число камер системы "Безопасный город" в Рязани увеличат почти в пять раз
В Рязани в этом году увеличат число камер, подключенных к системе "Безопасный город", с 320 до 1,5 тысячи единиц, сообщил губернатор Рязанской области Павел... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:53
2024-04-12T17:53
рязанская область
рязань
павел малков
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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. В Рязани в этом году увеличат число камер, подключенных к системе "Безопасный город", с 320 до 1,5 тысячи единиц, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Сегодня к "Безопасному городу" подключено 320 камер. В этом году планируем увеличить число до 1,5 тысячи. В первую очередь подключим популярные места отдыха: Лыбедский бульвар, Лесопарк, Черезовские пруды и весь большой пешеходный маршрут. Постепенно к системе присоединятся школы, детские сады и другие социальные объекты. Со временем подключим и районы области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "Рязань будет становиться красивее и комфортнее", а одним из ключевых вопросов является безопасность. "Важно понимание того, что можно спокойно гулять по городу с ребёнком, что любимые места не будут испорчены вандалами", - уточнил Малков. Глава региона пояснил, что "Безопасный город" объединяет городские камеры в единый комплекс видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта. Система отслеживает обстановку и в случае нарушения порядка сразу даёт сигнал правоохранителям. Одно из нововведений – умные камеры, которые находят людей в розыске, замечают оружие в руках или распознают драку. "Система не только следит за обстановкой, но и фиксирует городские проблемы: уборку мусора, вандализм и аварийные ситуации. К "Безопасному городу" уже подключаются площади и перекрёстки, остановки общественного транспорта и другие людные места", - добавил Павел Малков. По его словам, пилотным проектом стала пешеходная улица Почтовая. В декабре прошлого года здесь установили 59 камер наблюдения. Только за март "Безопасный город" помог раскрыть 18 правонарушений.
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рязань, павел малков
Рязанская область, Рязань, Павел Малков

Число камер системы "Безопасный город" в Рязани увеличат почти в пять раз

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. В Рязани в этом году увеличат число камер, подключенных к системе "Безопасный город", с 320 до 1,5 тысячи единиц, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"Сегодня к "Безопасному городу" подключено 320 камер. В этом году планируем увеличить число до 1,5 тысячи. В первую очередь подключим популярные места отдыха: Лыбедский бульвар, Лесопарк, Черезовские пруды и весь большой пешеходный маршрут. Постепенно к системе присоединятся школы, детские сады и другие социальные объекты. Со временем подключим и районы области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
© iStock.com / sommersbyУличная камера видеонаблюдения
Уличная камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / sommersby
Он подчеркнул, что "Рязань будет становиться красивее и комфортнее", а одним из ключевых вопросов является безопасность. "Важно понимание того, что можно спокойно гулять по городу с ребёнком, что любимые места не будут испорчены вандалами", - уточнил Малков.
Глава региона пояснил, что "Безопасный город" объединяет городские камеры в единый комплекс видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта. Система отслеживает обстановку и в случае нарушения порядка сразу даёт сигнал правоохранителям. Одно из нововведений – умные камеры, которые находят людей в розыске, замечают оружие в руках или распознают драку.
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"Система не только следит за обстановкой, но и фиксирует городские проблемы: уборку мусора, вандализм и аварийные ситуации. К "Безопасному городу" уже подключаются площади и перекрёстки, остановки общественного транспорта и другие людные места", - добавил Павел Малков.
По его словам, пилотным проектом стала пешеходная улица Почтовая. В декабре прошлого года здесь установили 59 камер наблюдения. Только за март "Безопасный город" помог раскрыть 18 правонарушений.
 
Рязанская областьРязаньПавел Малков
 
 
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