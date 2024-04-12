https://ria.ru/20240412/ryazan-1939676730.html

Число камер системы "Безопасный город" в Рязани увеличат почти в пять раз

Число камер системы "Безопасный город" в Рязани увеличат почти в пять раз - РИА Новости, 12.04.2024

Число камер системы "Безопасный город" в Рязани увеличат почти в пять раз

В Рязани в этом году увеличат число камер, подключенных к системе "Безопасный город", с 320 до 1,5 тысячи единиц, сообщил губернатор Рязанской области Павел... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:53

2024-04-12T17:53

2024-04-12T17:53

рязанская область

рязань

павел малков

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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. В Рязани в этом году увеличат число камер, подключенных к системе "Безопасный город", с 320 до 1,5 тысячи единиц, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Сегодня к "Безопасному городу" подключено 320 камер. В этом году планируем увеличить число до 1,5 тысячи. В первую очередь подключим популярные места отдыха: Лыбедский бульвар, Лесопарк, Черезовские пруды и весь большой пешеходный маршрут. Постепенно к системе присоединятся школы, детские сады и другие социальные объекты. Со временем подключим и районы области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "Рязань будет становиться красивее и комфортнее", а одним из ключевых вопросов является безопасность. "Важно понимание того, что можно спокойно гулять по городу с ребёнком, что любимые места не будут испорчены вандалами", - уточнил Малков. Глава региона пояснил, что "Безопасный город" объединяет городские камеры в единый комплекс видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта. Система отслеживает обстановку и в случае нарушения порядка сразу даёт сигнал правоохранителям. Одно из нововведений – умные камеры, которые находят людей в розыске, замечают оружие в руках или распознают драку. "Система не только следит за обстановкой, но и фиксирует городские проблемы: уборку мусора, вандализм и аварийные ситуации. К "Безопасному городу" уже подключаются площади и перекрёстки, остановки общественного транспорта и другие людные места", - добавил Павел Малков. По его словам, пилотным проектом стала пешеходная улица Почтовая. В декабре прошлого года здесь установили 59 камер наблюдения. Только за март "Безопасный город" помог раскрыть 18 правонарушений.

https://ria.ru/20240328/raboty-1936399337.html

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рязань, павел малков