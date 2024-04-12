https://ria.ru/20240412/rubezhnoe-1939576253.html
При обстреле Рубежного в ЛНР погиб человек
При обстреле Рубежного в ЛНР погиб человек - РИА Новости, 12.04.2024
При обстреле Рубежного в ЛНР погиб человек
Один человек погиб, еще шестеро ранено в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами города Рубежного в ЛНР, сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:36
2024-04-12T12:36
2024-04-12T12:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро ранено в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами города Рубежного в ЛНР, сообщили в официальном Telegram-канале администрации города."Сегодня утром украинские националисты нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Рубежное. В результате обстрела погиб житель города, еще шесть мирных людей получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В администрации уточнили, что рубежанские медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. При необходимости их доставят для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html
луганская народная республика
рубежное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, рубежное, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Происшествия
При обстреле Рубежного в ЛНР погиб человек
При обстреле Рубежного в ЛНР кассетными боеприпасами погиб человек