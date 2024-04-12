https://ria.ru/20240412/rs-1939606390.html

"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 12.04.2024

"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Украина сейчас находится в наиболее катастрофическом положении с начала спецоперации, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:44

2024-04-12T13:44

2024-04-12T13:44

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украина

киев

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украина сейчас находится в наиболее катастрофическом положении с начала спецоперации, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Это оставляет Украину в самом слабом положении с начала конфликта. Без нового пакета помощи Киев рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров, при этом Москва обладает преимуществом во всех аспектах", — отметил он.Эколс также подчеркнул, что ВСУ не удастся вернуть утраченные территории. Кроме того, добавил он, даже некоторые влиятельные американские политики начали уже это понимать.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240412/bas-1939544519.html

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в мире, украина, киев, москва, сергей шойгу, вооруженные силы украины