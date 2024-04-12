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"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 12.04.2024
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13:44 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/rs-1939606390.html
"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 12.04.2024
"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Украина сейчас находится в наиболее катастрофическом положении с начала спецоперации, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:44
2024-04-12T13:44
в мире
украина
киев
москва
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украина сейчас находится в наиболее катастрофическом положении с начала спецоперации, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Это оставляет Украину в самом слабом положении с начала конфликта. Без нового пакета помощи Киев рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров, при этом Москва обладает преимуществом во всех аспектах", — отметил он.Эколс также подчеркнул, что ВСУ не удастся вернуть утраченные территории. Кроме того, добавил он, даже некоторые влиятельные американские политики начали уже это понимать.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240412/bas-1939544519.html
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в мире, украина, киев, москва, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Москва, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

RS: Украина находится в самом слабом состоянии с начала спецоперации

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр РИА Новости. Украина сейчас находится в наиболее катастрофическом положении с начала спецоперации, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft.
"Это оставляет Украину в самом слабом положении с начала конфликта. Без нового пакета помощи Киев рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров, при этом Москва обладает преимуществом во всех аспектах", — отметил он.
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Эколс также подчеркнул, что ВСУ не удастся вернуть утраченные территории. Кроме того, добавил он, даже некоторые влиятельные американские политики начали уже это понимать.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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