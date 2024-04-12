https://ria.ru/20240412/rpts-1939592153.html
В Кремле назвали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ глупым
В Кремле назвали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ глупым - РИА Новости, 12.04.2024
В Кремле назвали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ глупым
Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:09
2024-04-12T13:09
2024-04-12T13:23
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат РПЦ "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране."Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, что Кремль думает об этом недавнем заявлении главы МВД Эстонии.
https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, русская православная церковь, дмитрий песков, россия
Религия, Эстония, Русская православная церковь, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле назвали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ глупым
Песков: заявление главы МВД Эстонии об РПЦ нельзя отнести к категории умных