https://ria.ru/20240412/rpts-1939592153.html

В Кремле назвали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ глупым

В Кремле назвали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ глупым - РИА Новости, 12.04.2024

В Кремле назвали заявление главы МВД Эстонии об РПЦ глупым

Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:09

2024-04-12T13:09

2024-04-12T13:23

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией вряд ли можно отнести к категории умных, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат РПЦ "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране."Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, что Кремль думает об этом недавнем заявлении главы МВД Эстонии.

https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эстония, русская православная церковь, дмитрий песков, россия