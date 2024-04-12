https://ria.ru/20240412/rosseti-1939620730.html
"Россети" прокомментировали дело о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане
"Россети" прокомментировали дело о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане - РИА Новости, 12.04.2024
"Россети" прокомментировали дело о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане
Восемь из девяти задержанных энергетиков в Дагестане не работают в "Россети Северный Кавказ", эпизоды, которые инкриминируются задержанным, относятся к периоду... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:32
2024-04-12T14:32
2024-04-12T14:32
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Восемь из девяти задержанных энергетиков в Дагестане не работают в "Россети Северный Кавказ", эпизоды, которые инкриминируются задержанным, относятся к периоду их работы в подрядной организации, сообщила компания в официальном Telegram-канале. ФСБ в пятницу сообщила, что разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ" и других энергетиков, похитивших около 2,8 миллиарда рублей. По данным следствия, эти средства были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана. Масштабные обыски прошли по девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Изъяты необходимые вещественные доказательства. Девять обвиняемых находятся в СИЗО Пятигорска. "Восемь из 9 задержанных не являются сотрудниками ПАО "Россети Северный Кавказ". Эпизоды, которые следствие инкриминирует задержанным, относятся к периоду их работы в подрядной организации", - сообщила компания в официальном Telegram-канале. Она отметила, что мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении руководителя Магомедхабиба Мухумаева, также не связаны с его работой на посту директора филиала "Дагэнерго" и относятся к деятельности организации, в которой он работал ранее. Его ранее арестовали по делу о мошенничестве, подозревают в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы. "Компания оказывает содействие в проведении следственных действий", - заключили "Россети Северный Кавказ".
https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html
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происшествия, жкх, пятигорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, ЖКХ, Пятигорск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
"Россети" прокомментировали дело о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане
"Россети": восемь задержанных энергетиков в Дагестане не работают в компании
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Восемь из девяти задержанных энергетиков в Дагестане не работают в "Россети Северный Кавказ", эпизоды, которые инкриминируются задержанным, относятся к периоду их работы в подрядной организации, сообщила компания в официальном Telegram-канале.
ФСБ в пятницу сообщила, что разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ" и других энергетиков, похитивших около 2,8 миллиарда рублей. По данным следствия, эти средства были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.
Масштабные обыски прошли по девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Изъяты необходимые вещественные доказательства. Девять обвиняемых находятся в СИЗО Пятигорска.
«
"Восемь из 9 задержанных не являются сотрудниками ПАО "Россети Северный Кавказ". Эпизоды, которые следствие инкриминирует задержанным, относятся к периоду их работы в подрядной организации", - сообщила компания в официальном Telegram-канале.
Она отметила, что мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении руководителя Магомедхабиба Мухумаева, также не связаны с его работой на посту директора филиала "Дагэнерго" и относятся к деятельности организации, в которой он работал ранее. Его ранее арестовали по делу о мошенничестве, подозревают в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы.
"Компания оказывает содействие в проведении следственных действий", - заключили "Россети Северный Кавказ".