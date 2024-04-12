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"Россети" прокомментировали дело о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане - РИА Новости, 12.04.2024
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14:32 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/rosseti-1939620730.html
"Россети" прокомментировали дело о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане
"Россети" прокомментировали дело о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане - РИА Новости, 12.04.2024
"Россети" прокомментировали дело о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане
Восемь из девяти задержанных энергетиков в Дагестане не работают в "Россети Северный Кавказ", эпизоды, которые инкриминируются задержанным, относятся к периоду... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:32
2024-04-12T14:32
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Восемь из девяти задержанных энергетиков в Дагестане не работают в "Россети Северный Кавказ", эпизоды, которые инкриминируются задержанным, относятся к периоду их работы в подрядной организации, сообщила компания в официальном Telegram-канале. ФСБ в пятницу сообщила, что разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ" и других энергетиков, похитивших около 2,8 миллиарда рублей. По данным следствия, эти средства были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана. Масштабные обыски прошли по девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Изъяты необходимые вещественные доказательства. Девять обвиняемых находятся в СИЗО Пятигорска. "Восемь из 9 задержанных не являются сотрудниками ПАО "Россети Северный Кавказ". Эпизоды, которые следствие инкриминирует задержанным, относятся к периоду их работы в подрядной организации", - сообщила компания в официальном Telegram-канале. Она отметила, что мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении руководителя Магомедхабиба Мухумаева, также не связаны с его работой на посту директора филиала "Дагэнерго" и относятся к деятельности организации, в которой он работал ранее. Его ранее арестовали по делу о мошенничестве, подозревают в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы. "Компания оказывает содействие в проведении следственных действий", - заключили "Россети Северный Кавказ".
https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html
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происшествия, жкх, пятигорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, ЖКХ, Пятигорск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
"Россети" прокомментировали дело о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане

"Россети": восемь задержанных энергетиков в Дагестане не работают в компании

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссети стенд
Россети стенд - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россети стенд. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Восемь из девяти задержанных энергетиков в Дагестане не работают в "Россети Северный Кавказ", эпизоды, которые инкриминируются задержанным, относятся к периоду их работы в подрядной организации, сообщила компания в официальном Telegram-канале.
ФСБ в пятницу сообщила, что разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ" и других энергетиков, похитивших около 2,8 миллиарда рублей. По данным следствия, эти средства были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.
Пресечение деятельности ОПГ, специализировавшейся на хищении бюджетных средств ПАО Россети Северный Кавказ
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей
Вчера, 10:07
Масштабные обыски прошли по девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Изъяты необходимые вещественные доказательства. Девять обвиняемых находятся в СИЗО Пятигорска.
«
"Восемь из 9 задержанных не являются сотрудниками ПАО "Россети Северный Кавказ". Эпизоды, которые следствие инкриминирует задержанным, относятся к периоду их работы в подрядной организации", - сообщила компания в официальном Telegram-канале.
Она отметила, что мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении руководителя Магомедхабиба Мухумаева, также не связаны с его работой на посту директора филиала "Дагэнерго" и относятся к деятельности организации, в которой он работал ранее. Его ранее арестовали по делу о мошенничестве, подозревают в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы.
"Компания оказывает содействие в проведении следственных действий", - заключили "Россети Северный Кавказ".
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