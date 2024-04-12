В России создают защиту от наводимого электромагнитного излучения
"Росэлектроника": идет работа над созданием защиты аппаратуры техники от ЭМИ
Стенд компании "Росэлектроника". Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В России разрабатываются электронные компоненты для защиты аппаратуры военной техники от вредоносного электромагнитного излучения, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").
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"Мы разрабатываем новое поколение керамических чип-фильтров для защиты аппаратуры от наводимого электромагнитного излучения. Опытная партия изделий уже прошла испытания, в ходе которых изделия полностью подтвердили заявленные характеристики", — рассказал генеральный директор компании-разработчика НИИ "Гириконд" холдинга "Росэлектроника" Федор Денисенко.
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По его словам, новые комплектующие "будут использоваться при модернизации и разработке новой аппаратуры полевой электроники, а также бортовых систем военной и специальной техники".
Он уточнил, что в настоящий момент предприятие готовится к запуску установочной партии чип-фильтров для подтверждения возможности серийного производства.
Согласно открытым данным, мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), способный отключить незащищенную аппаратуру или вывести ее из строя, возникает в том числе при ядерном взрыве. Кроме того, ряд стран сегодня, включая США, разрабатывают новые боеприпасы, которые должны при детонации генерировать ЭМИ, поражающий электронику противника. Также создаются военные системы направленного электромагнитного излучения.
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