https://ria.ru/20240412/reshenie-1939640616.html

Запад все ближе к решению по использованию российских активов, заявил Туск

Запад все ближе к решению по использованию российских активов, заявил Туск - РИА Новости, 12.04.2024

Запад все ближе к решению по использованию российских активов, заявил Туск

Страны Запада "все ближе" к решению об использовании замороженных российских активов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:19

2024-04-12T15:19

2024-04-12T15:19

россия

украина

киев

дональд туск

кириакос мицотакис

сергей лавров

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

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ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Страны Запада "все ближе" к решению об использовании замороженных российских активов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. "Переговоры ведутся постоянно", - сказал Туск. По его словам, ряд стран согласны с тем, что "нужно серьезно рассмотреть использование российских активов, не только процентов, но и капитала, который находится в распоряжении страна Запада – от 250 до 300 миллиардов евро во всем мире". В МИД РФ заявляли, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. "Мы все ближе к решению, которое позволит использование российских средств в банках не только ЕС, но и США, Японии", - сказал премьер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. Как добавил Туск, перед ЕС стоит задача разобраться с кораблями, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Этот вопрос он намерен в ближайшее время обсудить с премьером Дании. "Нужно рассмотреть блокаду этого флота теней. Большинство этих кораблей в плохом состоянии. Речь о сотне, иногда больше кораблей с нефтью. Это вопрос экологии. Есть много причин, по которым они не должны находиться в море", - отметил он. Мицотакис в свою очередь заявил, что Афины поддерживают новые санкции против России, но они должны вводиться юридически правильно, чтобы не было проблем в будущем. "Мы также поддерживаем идею использовать или проценты, или капитал из российских денег в европейских банках. Но мы должны обеспечить, что то, что мы делаем, - это юридически правильно, юридически точно и безопасно, чтобы не было поставлено под сомнение в будущем", - сказал Мицотакис. Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20240305/aktivy-1931269894.html

https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html

https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937496859.html

россия

украина

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россия, украина, киев, дональд туск, кириакос мицотакис, сергей лавров, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), g7