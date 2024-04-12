Запад все ближе к решению по использованию российских активов, заявил Туск
Туск: Запад все ближе к решению об использовании замороженных российских активов
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Страны Запада "все ближе" к решению об использовании замороженных российских активов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
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"Переговоры ведутся постоянно", - сказал Туск. По его словам, ряд стран согласны с тем, что "нужно серьезно рассмотреть использование российских активов, не только процентов, но и капитала, который находится в распоряжении страна Запада – от 250 до 300 миллиардов евро во всем мире".
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В МИД РФ заявляли, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе.
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"Мы все ближе к решению, которое позволит использование российских средств в банках не только ЕС, но и США, Японии", - сказал премьер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.
Как добавил Туск, перед ЕС стоит задача разобраться с кораблями, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Этот вопрос он намерен в ближайшее время обсудить с премьером Дании. "Нужно рассмотреть блокаду этого флота теней. Большинство этих кораблей в плохом состоянии. Речь о сотне, иногда больше кораблей с нефтью. Это вопрос экологии. Есть много причин, по которым они не должны находиться в море", - отметил он.
Мицотакис в свою очередь заявил, что Афины поддерживают новые санкции против России, но они должны вводиться юридически правильно, чтобы не было проблем в будущем.
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"Мы также поддерживаем идею использовать или проценты, или капитал из российских денег в европейских банках. Но мы должны обеспечить, что то, что мы делаем, - это юридически правильно, юридически точно и безопасно, чтобы не было поставлено под сомнение в будущем", - сказал Мицотакис.
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Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.