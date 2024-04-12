Рейтинг@Mail.ru
Запад все ближе к решению по использованию российских активов, заявил Туск - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/reshenie-1939640616.html
Запад все ближе к решению по использованию российских активов, заявил Туск
Запад все ближе к решению по использованию российских активов, заявил Туск - РИА Новости, 12.04.2024
Запад все ближе к решению по использованию российских активов, заявил Туск
Страны Запада "все ближе" к решению об использовании замороженных российских активов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:19
2024-04-12T15:19
россия
украина
киев
дональд туск
кириакос мицотакис
сергей лавров
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Страны Запада "все ближе" к решению об использовании замороженных российских активов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. "Переговоры ведутся постоянно", - сказал Туск. По его словам, ряд стран согласны с тем, что "нужно серьезно рассмотреть использование российских активов, не только процентов, но и капитала, который находится в распоряжении страна Запада – от 250 до 300 миллиардов евро во всем мире". В МИД РФ заявляли, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. "Мы все ближе к решению, которое позволит использование российских средств в банках не только ЕС, но и США, Японии", - сказал премьер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. Как добавил Туск, перед ЕС стоит задача разобраться с кораблями, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Этот вопрос он намерен в ближайшее время обсудить с премьером Дании. "Нужно рассмотреть блокаду этого флота теней. Большинство этих кораблей в плохом состоянии. Речь о сотне, иногда больше кораблей с нефтью. Это вопрос экологии. Есть много причин, по которым они не должны находиться в море", - отметил он. Мицотакис в свою очередь заявил, что Афины поддерживают новые санкции против России, но они должны вводиться юридически правильно, чтобы не было проблем в будущем. "Мы также поддерживаем идею использовать или проценты, или капитал из российских денег в европейских банках. Но мы должны обеспечить, что то, что мы делаем, - это юридически правильно, юридически точно и безопасно, чтобы не было поставлено под сомнение в будущем", - сказал Мицотакис. Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html
https://ria.ru/20240305/aktivy-1931269894.html
https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html
https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937496859.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, дональд туск, кириакос мицотакис, сергей лавров, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), g7
Россия, Украина, Киев, Дональд Туск, Кириакос Мицотакис, Сергей Лавров, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), G7
Запад все ближе к решению по использованию российских активов, заявил Туск

Туск: Запад все ближе к решению об использовании замороженных российских активов

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Страны Запада "все ближе" к решению об использовании замороженных российских активов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«
"Переговоры ведутся постоянно", - сказал Туск. По его словам, ряд стран согласны с тем, что "нужно серьезно рассмотреть использование российских активов, не только процентов, но и капитала, который находится в распоряжении страна Запада – от 250 до 300 миллиардов евро во всем мире".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
"В покое не оставим": Россия заготовила жесткий ответ Европе за свои активы
23 декабря 2023, 08:00
В МИД РФ заявляли, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе.
«
"Мы все ближе к решению, которое позволит использование российских средств в банках не только ЕС, но и США, Японии", - сказал премьер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.
Как добавил Туск, перед ЕС стоит задача разобраться с кораблями, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Этот вопрос он намерен в ближайшее время обсудить с премьером Дании. "Нужно рассмотреть блокаду этого флота теней. Большинство этих кораблей в плохом состоянии. Речь о сотне, иногда больше кораблей с нефтью. Это вопрос экологии. Есть много причин, по которым они не должны находиться в море", - отметил он.
Мицотакис в свою очередь заявил, что Афины поддерживают новые санкции против России, но они должны вводиться юридически правильно, чтобы не было проблем в будущем.
«
"Мы также поддерживаем идею использовать или проценты, или капитал из российских денег в европейских банках. Но мы должны обеспечить, что то, что мы делаем, - это юридически правильно, юридически точно и безопасно, чтобы не было поставлено под сомнение в будущем", - сказал Мицотакис.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Макрон раскритиковал изъятие российских активов
5 марта, 17:05
Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад так и не разгадал главный секрет России
Вчера, 08:00
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Три страны призвали не конфисковывать российские активы, пишут СМИ
3 апреля, 09:35
 
РоссияУкраинаКиевДональд ТускКириакос МицотакисСергей ЛавровЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)G7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала