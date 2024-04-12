https://ria.ru/20240412/raketa-1939615408.html

Мантуров оценил сроки первого пуска российской возвращаемой ракеты

Мантуров оценил сроки первого пуска российской возвращаемой ракеты - РИА Новости, 12.04.2024

Мантуров оценил сроки первого пуска российской возвращаемой ракеты

Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер -... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:17

2024-04-12T14:17

2024-04-12T14:17

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космос - риа наука

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. "Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска – 2030 год", - сказал вице-премьер. Он напомнил, что созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур-СПГ" занимается самарский ракетно-космический Центр "Прогресс". Как сообщал ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз, а возможно, и более 100. Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Носитель должен иметь возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

https://ria.ru/20231026/finansirvoanie-1905512634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, денис мантуров, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)