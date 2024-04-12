Мантуров оценил сроки первого пуска российской возвращаемой ракеты
Мантуров: первый пуск российской возвращаемой ракеты запланирован на 2030 год
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики.
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"Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска – 2030 год", - сказал вице-премьер.
Он напомнил, что созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур-СПГ" занимается самарский ракетно-космический Центр "Прогресс".
Как сообщал ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз, а возможно, и более 100.
Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Носитель должен иметь возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
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