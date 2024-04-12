Рейтинг@Mail.ru
Мантуров оценил сроки первого пуска российской возвращаемой ракеты - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:17 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/raketa-1939615408.html
Мантуров оценил сроки первого пуска российской возвращаемой ракеты
Мантуров оценил сроки первого пуска российской возвращаемой ракеты - РИА Новости, 12.04.2024
Мантуров оценил сроки первого пуска российской возвращаемой ракеты
Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер -... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:17
2024-04-12T14:17
наука
космос - риа наука
денис мантуров
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_0:0:2448:1377_1920x0_80_0_0_95da31a0871c7311c1fa5f66b7713740.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. "Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска – 2030 год", - сказал вице-премьер. Он напомнил, что созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур-СПГ" занимается самарский ракетно-космический Центр "Прогресс". Как сообщал ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз, а возможно, и более 100. Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Носитель должен иметь возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
https://ria.ru/20231026/finansirvoanie-1905512634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_217:0:2448:1673_1920x0_80_0_0_84b874444cb2516bfd78317254946497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, денис мантуров, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Наука, Космос - РИА Наука, Денис Мантуров, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров оценил сроки первого пуска российской возвращаемой ракеты

Мантуров: первый пуск российской возвращаемой ракеты запланирован на 2030 год

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики.
«
"Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска – 2030 год", - сказал вице-премьер.
Он напомнил, что созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур-СПГ" занимается самарский ракетно-космический Центр "Прогресс".
Как сообщал ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз, а возможно, и более 100.
Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Носитель должен иметь возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин пообещал изучить вопрос сокращения финансирования проекта "Амур-СПГ"
26 октября 2023, 22:05
 
НаукаКосмос - РИА НаукаДенис МантуровЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала