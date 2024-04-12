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Системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
Системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 12.04.2024
Системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:14
2024-04-12T13:14
2024-04-12T13:20
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Двенадцатого апреля около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью