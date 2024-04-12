https://ria.ru/20240412/pvo-1939594926.html

Системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью

Системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 12.04.2024

Системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:14

2024-04-12T13:14

2024-04-12T13:20

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Двенадцатого апреля около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

россия

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия