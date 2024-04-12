https://ria.ru/20240412/putin-1939678955.html
Путин рассказал о важности космических технологий
Путин рассказал о важности космических технологий - РИА Новости, 12.04.2024
Путин рассказал о важности космических технологий
Без применения космических технологий сейчас нельзя решить ни один вопрос, это важная тема, которой в России уделяют и будут уделять необходимое внимание,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:52
2024-04-12T17:52
2024-04-12T17:58
космос - риа наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Без применения космических технологий сейчас нельзя решить ни один вопрос, это важная тема, которой в России уделяют и будут уделять необходимое внимание, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас без космоса невозможно решить вообще ни одной задачи эффективной на земле. Это повышение обороноспособности, современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижение. В общем, вот куда пальцем не ткнешь, везде есть применение космических технологий. Поэтому это тема важная. Мы уделяем и будем уделять необходимое внимание", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.
https://ria.ru/20240412/putin-1939668195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, россия
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о важности космических технологий
Путин: без применения космических технологий нельзя решить ни один вопрос