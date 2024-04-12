https://ria.ru/20240412/putin-1939678955.html

Путин рассказал о важности космических технологий

Путин рассказал о важности космических технологий - РИА Новости, 12.04.2024

Путин рассказал о важности космических технологий

Без применения космических технологий сейчас нельзя решить ни один вопрос, это важная тема, которой в России уделяют и будут уделять необходимое внимание,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:52

2024-04-12T17:52

2024-04-12T17:58

космос - риа наука

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Без применения космических технологий сейчас нельзя решить ни один вопрос, это важная тема, которой в России уделяют и будут уделять необходимое внимание, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас без космоса невозможно решить вообще ни одной задачи эффективной на земле. Это повышение обороноспособности, современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижение. В общем, вот куда пальцем не ткнешь, везде есть применение космических технологий. Поэтому это тема важная. Мы уделяем и будем уделять необходимое внимание", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.

https://ria.ru/20240412/putin-1939668195.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, владимир путин, россия