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Путин рассказал о важности космических технологий - РИА Новости, 12.04.2024
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17:52 12.04.2024 (обновлено: 17:58 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/putin-1939678955.html
Путин рассказал о важности космических технологий
Путин рассказал о важности космических технологий - РИА Новости, 12.04.2024
Путин рассказал о важности космических технологий
Без применения космических технологий сейчас нельзя решить ни один вопрос, это важная тема, которой в России уделяют и будут уделять необходимое внимание,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:52
2024-04-12T17:58
космос - риа наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Без применения космических технологий сейчас нельзя решить ни один вопрос, это важная тема, которой в России уделяют и будут уделять необходимое внимание, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас без космоса невозможно решить вообще ни одной задачи эффективной на земле. Это повышение обороноспособности, современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижение. В общем, вот куда пальцем не ткнешь, везде есть применение космических технологий. Поэтому это тема важная. Мы уделяем и будем уделять необходимое внимание", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.
https://ria.ru/20240412/putin-1939668195.html
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космос - риа наука, владимир путин, россия
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о важности космических технологий

Путин: без применения космических технологий нельзя решить ни один вопрос

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Без применения космических технологий сейчас нельзя решить ни один вопрос, это важная тема, которой в России уделяют и будут уделять необходимое внимание, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас без космоса невозможно решить вообще ни одной задачи эффективной на земле. Это повышение обороноспособности, современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижение. В общем, вот куда пальцем не ткнешь, везде есть применение космических технологий. Поэтому это тема важная. Мы уделяем и будем уделять необходимое внимание", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Путин рассказал о совместной с Белоруссией деятельности в освоении космоса
Вчера, 17:00
 
Космос - РИА НаукаВладимир ПутинРоссия
 
 
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