https://ria.ru/20240412/promyshlenniki-1939443353.html
Ефимов: промышленников Москвы обучат работе с искусственным интеллектом
Ефимов: промышленников Москвы обучат работе с искусственным интеллектом - РИА Новости, 12.04.2024
Ефимов: промышленников Москвы обучат работе с искусственным интеллектом
Столичные промышленники смогут бесплатно принять участие в онлайн-обучении по искусственному интеллекту в рамках образовательного проекта городского... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:19
2024-04-12T14:19
2024-04-12T14:24
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
ии
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409089_280:0:2560:1282_1920x0_80_0_0_cb81239c4ebb2bfd7fccf97f7eb567eb.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Столичные промышленники смогут бесплатно принять участие в онлайн-обучении по искусственному интеллекту в рамках образовательного проекта городского правительства "Московская техническая школа" (МТШ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что данное обучение будет организовано совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" и компанией "СберОбразование"."ИИ-технологии уже сегодня оказывают значительное влияние на экономический сектор, предлагая новые возможности для оптимизации процессов, повышения эффективности предприятий и укрепления технологического суверенитета страны. Город активно поддерживает развитие искусственного интеллекта и создает условия для обучения специалистов. Так, с 22 апреля и до конца мая "Московская техническая школа" совместно с партнерами проведет онлайн-курс "Методы и модели глубокого обучения"", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, курс будет актуален как для выпускников технических вузов, так и для работников промышленных предприятий, деятельность которых связана с технологиями машинного обучения.Отмечается, что программа обучения рассчитана на 18 академических часов. Слушателям предоставят базовые знания в области глубокого обучения. Они смогут освоить основы построения и применения описательных и предсказательных моделей. Кроме того, учащиеся смогут самостоятельно подбирать необходимые алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что в рамках курса будут доступны онлайн-лекции, семинары и практические занятия. Всего учебная программа включает в себя 6 модулей. Среди них – основы анализа данных и машинного обучения, в частности классическим методам и моделям, современная архитектура глубоких нейронных сетей, а также компьютерное зрение и обработка естественных языков. По словам министра, промышленники смогут применить полученные в ходе онлайн-курса навыки и знания на своих предприятиях.По словам лектора курса профессора НИЯУ МИФИ Сергея Запечникова, данная программа курса даст возможность ученикам погрузиться в мир ИИ, а также получить фундаментальные теоретические знания и пройти практику. Как уточнил директор "СберОбразования" Владислав Кожемякин, ИИ представляет пользу в том числе и для образовательной индустрии. Благодаря его использованию есть возможность наращивать эффективность обучения в среднем на 30%, персонализируя процесс и повышая вовлеченность учащихся.Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленным предприятиям решить вопрос дефицита работников, властями города еще в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями был запущен проект МТШ. Благодаря чему появилась дополнительная возможность повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал мегаполиса и оптимизируют производственные процессы.На сегодняшний день "Московская техническая школа" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников различных компания разработано свыше 140 программ повышения квалификации. Кроме того, открыто 8 общих направлений, а также 4 специальных. Помимо учебных курсов, участники могут посетить различные вебинары, конференции, мастер-классы и прочие мероприятия.Ранее Ефимов сообщал, что объем промышленного производства в городе за 2 месяца 2024 года увеличился более чем на 15% в сравнении с таким же периодом прошлого года.
https://ria.ru/20240410/moskva-1938920014.html
https://ria.ru/20240409/korpusa-1938700574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, ии, искусственный интеллект (ии)
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Столичные промышленники смогут бесплатно принять участие в онлайн-обучении по искусственному интеллекту в рамках образовательного проекта городского правительства "Московская техническая школа" (МТШ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что данное обучение будет организовано совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ
" и компанией "СберОбразование".
"ИИ-технологии уже сегодня оказывают значительное влияние на экономический сектор, предлагая новые возможности для оптимизации процессов, повышения эффективности предприятий и укрепления технологического суверенитета страны. Город активно поддерживает развитие искусственного интеллекта и создает условия для обучения специалистов. Так, с 22 апреля и до конца мая "Московская техническая школа" совместно с партнерами проведет онлайн-курс "Методы и модели глубокого обучения"", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По его словам, курс будет актуален как для выпускников технических вузов, так и для работников промышленных предприятий, деятельность которых связана с технологиями машинного обучения.
Отмечается, что программа обучения рассчитана на 18 академических часов. Слушателям предоставят базовые знания в области глубокого обучения. Они смогут освоить основы построения и применения описательных и предсказательных моделей. Кроме того, учащиеся смогут самостоятельно подбирать необходимые алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
заявил, что в рамках курса будут доступны онлайн-лекции, семинары и практические занятия. Всего учебная программа включает в себя 6 модулей. Среди них – основы анализа данных и машинного обучения, в частности классическим методам и моделям, современная архитектура глубоких нейронных сетей, а также компьютерное зрение и обработка естественных языков. По словам министра, промышленники смогут применить полученные в ходе онлайн-курса навыки и знания на своих предприятиях.
По словам лектора курса профессора НИЯУ МИФИ Сергея Запечникова, данная программа курса даст возможность ученикам погрузиться в мир ИИ, а также получить фундаментальные теоретические знания и пройти практику. Как уточнил директор "СберОбразования" Владислав Кожемякин, ИИ представляет пользу в том числе и для образовательной индустрии. Благодаря его использованию есть возможность наращивать эффективность обучения в среднем на 30%, персонализируя процесс и повышая вовлеченность учащихся.
Мэр столицы Сергей Собянин
ранее сообщил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленным предприятиям решить вопрос дефицита работников, властями города еще в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями был запущен проект МТШ. Благодаря чему появилась дополнительная возможность повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал мегаполиса и оптимизируют производственные процессы.
На сегодняшний день "Московская техническая школа" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников различных компания разработано свыше 140 программ повышения квалификации. Кроме того, открыто 8 общих направлений, а также 4 специальных. Помимо учебных курсов, участники могут посетить различные вебинары, конференции, мастер-классы и прочие мероприятия.
Ранее Ефимов сообщал, что объем промышленного производства в городе за 2 месяца 2024 года увеличился более чем на 15% в сравнении с таким же периодом прошлого года.