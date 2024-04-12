https://ria.ru/20240412/promyshlenniki-1939443353.html

Ефимов: промышленников Москвы обучат работе с искусственным интеллектом

Ефимов: промышленников Москвы обучат работе с искусственным интеллектом - РИА Новости, 12.04.2024

Ефимов: промышленников Москвы обучат работе с искусственным интеллектом

Столичные промышленники смогут бесплатно принять участие в онлайн-обучении по искусственному интеллекту в рамках образовательного проекта городского... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:19

2024-04-12T14:19

2024-04-12T14:24

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

ии

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Столичные промышленники смогут бесплатно принять участие в онлайн-обучении по искусственному интеллекту в рамках образовательного проекта городского правительства "Московская техническая школа" (МТШ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что данное обучение будет организовано совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" и компанией "СберОбразование"."ИИ-технологии уже сегодня оказывают значительное влияние на экономический сектор, предлагая новые возможности для оптимизации процессов, повышения эффективности предприятий и укрепления технологического суверенитета страны. Город активно поддерживает развитие искусственного интеллекта и создает условия для обучения специалистов. Так, с 22 апреля и до конца мая "Московская техническая школа" совместно с партнерами проведет онлайн-курс "Методы и модели глубокого обучения"", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, курс будет актуален как для выпускников технических вузов, так и для работников промышленных предприятий, деятельность которых связана с технологиями машинного обучения.Отмечается, что программа обучения рассчитана на 18 академических часов. Слушателям предоставят базовые знания в области глубокого обучения. Они смогут освоить основы построения и применения описательных и предсказательных моделей. Кроме того, учащиеся смогут самостоятельно подбирать необходимые алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что в рамках курса будут доступны онлайн-лекции, семинары и практические занятия. Всего учебная программа включает в себя 6 модулей. Среди них – основы анализа данных и машинного обучения, в частности классическим методам и моделям, современная архитектура глубоких нейронных сетей, а также компьютерное зрение и обработка естественных языков. По словам министра, промышленники смогут применить полученные в ходе онлайн-курса навыки и знания на своих предприятиях.По словам лектора курса профессора НИЯУ МИФИ Сергея Запечникова, данная программа курса даст возможность ученикам погрузиться в мир ИИ, а также получить фундаментальные теоретические знания и пройти практику. Как уточнил директор "СберОбразования" Владислав Кожемякин, ИИ представляет пользу в том числе и для образовательной индустрии. Благодаря его использованию есть возможность наращивать эффективность обучения в среднем на 30%, персонализируя процесс и повышая вовлеченность учащихся.Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленным предприятиям решить вопрос дефицита работников, властями города еще в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями был запущен проект МТШ. Благодаря чему появилась дополнительная возможность повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал мегаполиса и оптимизируют производственные процессы.На сегодняшний день "Московская техническая школа" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников различных компания разработано свыше 140 программ повышения квалификации. Кроме того, открыто 8 общих направлений, а также 4 специальных. Помимо учебных курсов, участники могут посетить различные вебинары, конференции, мастер-классы и прочие мероприятия.Ранее Ефимов сообщал, что объем промышленного производства в городе за 2 месяца 2024 года увеличился более чем на 15% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

https://ria.ru/20240410/moskva-1938920014.html

https://ria.ru/20240409/korpusa-1938700574.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, ии, искусственный интеллект (ии)