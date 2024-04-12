https://ria.ru/20240412/prigovor-1939498811.html

Оставившего место службы в ДНР военного приговорили к восьми годам колонии

Оставившего место службы в ДНР военного приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 12.04.2024

Оставившего место службы в ДНР военного приговорили к восьми годам колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего, самовольно оставившего место службы в ДНР и уехавшего на Сахалин, к 8 годам колонии, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:01

2024-04-12T07:01

2024-04-12T07:01

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего, самовольно оставившего место службы в ДНР и уехавшего на Сахалин, к 8 годам колонии, сообщает пресс-служба инстанции. По ее информации, уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). "За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Как установлено в судебном заседании, мужчина 26 февраля 2023 года (в период мобилизации, военного положения и условиях ведения боевых действий) самовольно оставил расположение подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике и уехал на Сахалин. В пункт постоянной дислокации своей части он прибыл только 6 февраля 2024 года. "Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20240320/prigovor-1934503928.html

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происшествия, донецкая народная республика, сахалин, россия