https://ria.ru/20240412/pridnestrove-1939554838.html

Эксперт назвал проведение форума по реинтеграции Приднестровья блефом

Эксперт назвал проведение форума по реинтеграции Приднестровья блефом - РИА Новости, 12.04.2024

Эксперт назвал проведение форума по реинтеграции Приднестровья блефом

Проведенный властями Молдавии форум по Приднестровью без участия самого региона и России на деле оказался обычным западным блефом, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:44

2024-04-12T11:44

2024-04-12T11:44

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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Проведенный властями Молдавии форум по Приднестровью без участия самого региона и России на деле оказался обычным западным блефом, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Накануне молдавские политики, эксперты, а также дипломаты из США, ЕС и с Украины обсудили в Кишиневе вопросы приднестровского урегулирования без участия представителей Приднестровья и России. "Итак, форум по реинтеграции, - что же это было? Обычный западный блеф", - сказал Шорников. По его словам, актуальность прошедшего форума по реинтеграции изначально выглядела сомнительной. Все эксперты, в том числе те, кто там присутствовал, сошлись во мнении, что будущее молдавско-приднестровского урегулирования будет определяться итогами украинского кризиса. "И вот именно сейчас, когда стало очевидно, что украинский фронт скоро посыплется, в Кишиневе решили, что настало время для реинтеграции Приднестровья. То есть два года подряд в Кишиневе ждали военной победы Киева, а когда осознали, что победы не будет, бросились вырабатывать сценарии решения "приднестровского вопроса" на свой лад, с привлечением потенциала Евросоюза и Украины", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что видение Кишинева было изложено молдавским вице-премьером Олегом Серебряном. Свой курс на евроинтеграцию молдавские власти хотят использовать в качестве метода продвижения своей политики подавления Приднестровья. Обязательства Молдавии перед ЕС должны постепенно внедряться и на левом берегу Днестра. "То есть, если Тирасполь намерен продолжать экспортировать свою продукцию в ЕС, ему придется отказаться от собственной банковской системы, согласиться с молдавским налогообложением приднестровских предприятий и с внедрением молдавского лея. Якобы, если все это будет завернуто в евросоюзовскую обертку, приднестровцам будет легче на это согласиться, ведь впереди как "морковка" будет маячить европейская интеграция", - сказал эксперт. Он отметил, что в Кишиневе понимают, что одним "пряником" Приднестровье не победить, а потому нужен и "кнут". Эту роль молдавские политики отводят Киеву. Посол по особым поручениям Украины Паун Роговей заявил на форуме, что у жителей Приднестровья есть два варианта развития их будущего: путь развития и процветания с Евросоюзом и путь, который может предложить "государство-агрессор", то есть Россия — изоляция и даже возможное вовлечение в конфликт в Украине. "Логика кишиневского форума крайне проста: либо по-хорошему реинтегрируемся и вместе уходим под контроль Евросоюза, либо будет по-плохому, позовем Украину и загоним в Молдову силой", - подчеркнул приднестровский эксперт. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.

https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931574110.html

https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939292095.html

https://ria.ru/20231124/pridnestrove-1911480428.html

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