https://ria.ru/20240412/pozhar-1939513879.html

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в автосервисе

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в автосервисе - РИА Новости, 12.04.2024

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в автосервисе

Спасатели ликвидируют пожар на автосервисе на 400 "квадратах" в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:10

2024-04-12T09:10

2024-04-12T09:19

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на автосервисе на 400 "квадратах" в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. "Специалисты МЧС России ликвидируют возгорание в здании автосервиса на улице Титова в Екатеринбурге. По оперативной информации, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров", – информирует главк. Отмечается, что сообщение поступило к спасателям в 07.41 мск. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 6 единиц спецтехники и 16 человек личного состава.

https://ria.ru/20240120/pozhar-1922547538.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)