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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в автосервисе - РИА Новости, 12.04.2024
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09:10 12.04.2024 (обновлено: 09:19 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/pozhar-1939513879.html
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в автосервисе
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в автосервисе - РИА Новости, 12.04.2024
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в автосервисе
Спасатели ликвидируют пожар на автосервисе на 400 "квадратах" в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:10
2024-04-12T09:19
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на автосервисе на 400 "квадратах" в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. "Специалисты МЧС России ликвидируют возгорание в здании автосервиса на улице Титова в Екатеринбурге. По оперативной информации, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров", – информирует главк. Отмечается, что сообщение поступило к спасателям в 07.41 мск. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 6 единиц спецтехники и 16 человек личного состава.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в автосервисе

В Екатеринбурге ликвидируют пожар на автосервисе на 400 квадратных метрах

Пожар на автосервисе в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
Пожар на автосервисе в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
Пожар на автосервисе в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на автосервисе на 400 "квадратах" в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.
«
"Специалисты МЧС России ликвидируют возгорание в здании автосервиса на улице Титова в Екатеринбурге. По оперативной информации, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров", – информирует главк.
Отмечается, что сообщение поступило к спасателям в 07.41 мск. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 6 единиц спецтехники и 16 человек личного состава.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Петербурге потушили пожар в автосервисе
20 января, 21:05
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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