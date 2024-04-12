https://ria.ru/20240412/pozdravlenie-1939665097.html
Путин поздравил потомственных оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
Путин поздравил потомственных оленеводов с Ямала с золотой свадьбой - РИА Новости, 12.04.2024
Путин поздравил потомственных оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
Президент России Владимир Путин в присутствии белорусского коллеги Александра Лукашенко и космонавтов МКС поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк –... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:49
2024-04-12T16:49
2024-04-12T17:09
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в присутствии белорусского коллеги Александра Лукашенко и космонавтов МКС поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами с Ямала и поздравил их с золотой свадьбой. "Енкся Ильмович, слышно нас?" - спросил президент России. "Слышу слышу. Это кто?" - ответил Пяк. "Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля", - сказал Путин. Он рассказал, что находится вместе с Лукашенко и космонавтами, в том числе, первой женщиной космонавтом Белоруссии. "Мы вас все вместе поздравляем и с юбилеем, с золотой свадьбой, вас и Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего доброго, успехов и надеемся, что мы с вами еще увидимся", - сказал Путин. "Самое главное во всех ваших успехах - это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед. Вам всего самого доброго, мы вас обнимаем и желаем вам всего самого хорошего, поздравляем вас с праздником", - добавил президент России. Семья Пяк – победители Всероссийского конкурса министерства труда "Семья года" в номинации "Семья – хранитель традиций". 23 января 2024 года в рамках встречи президента с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, состоявшейся в преддверии церемонии открытия "Года семьи", глава многодетной семьи потомственных оленеводов рассказал Путину, что 12 апреля они с супругой отметят 50-летие совместной жизни ("золотую свадьбу"), и пригласил главу государства на празднование.
https://ria.ru/20240412/orden-1939530528.html
https://ria.ru/20240412/putin-1939656767.html
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Путин и Лукашенко поздравили семью оленеводов с золотой свадьбой
Путин, Лукашенко и космонавты прямо из Кремля набрали многодетной семье оленеводов, чтобы поздравить с золотой свадьбой
2024-04-12T16:49
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общество, космос - риа наука, россия, ямал, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Ямал, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин поздравил потомственных оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
Путин поздравил семью Пяк, потомственных оленеводов с Ямала, с золотой свадьбой
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в присутствии белорусского коллеги Александра Лукашенко и космонавтов МКС поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами с Ямала и поздравил их с золотой свадьбой.
"Енкся Ильмович, слышно нас?" - спросил президент России.
"Слышу слышу. Это кто?" - ответил Пяк.
"Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля", - сказал Путин.
Он рассказал, что находится вместе с Лукашенко и космонавтами, в том числе, первой женщиной космонавтом Белоруссии
.
«
"Мы вас все вместе поздравляем и с юбилеем, с золотой свадьбой, вас и Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего доброго, успехов и надеемся, что мы с вами еще увидимся", - сказал Путин.
"Самое главное во всех ваших успехах - это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед. Вам всего самого доброго, мы вас обнимаем и желаем вам всего самого хорошего, поздравляем вас с праздником", - добавил президент России.
Семья Пяк – победители Всероссийского конкурса министерства труда "Семья года" в номинации "Семья – хранитель традиций". 23 января 2024 года в рамках встречи президента с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, состоявшейся в преддверии церемонии открытия "Года семьи", глава многодетной семьи потомственных оленеводов рассказал Путину, что 12 апреля они с супругой отметят 50-летие совместной жизни ("золотую свадьбу"), и пригласил главу государства на празднование.