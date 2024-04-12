https://ria.ru/20240412/pozdravlenie-1939479594.html

На МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

На МКС поздравили россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024

На МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:32

2024-04-12T00:32

2024-04-12T00:46

олег кононенко

николай чуб

александр гребенкин

роскосмос

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики. "Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики! В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы развиваем дело, начатое нашими предшественниками", - сказал Кононенко в видеоролике, распространенном "Роскосмосом". Чуб подчеркнул, что российские космонавты не только помнят о тех, кто стоял в авангарде развития ракетно-космической отрасли, но и не забывают о тысячах работников предприятий, каждодневный труд которых позволил воплотить в жизнь задумки великих советских и российских конструкторов. Он также поблагодарил за труд тех, кто сделал возможными их полет в космос и полеты коллег. "Впереди у нас много новой и интересной работы, которую мы сможем выполнить, только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса. Мы желаем всем нашим соотечественникам, коллегам по отрасли крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений! С праздником друзья, с Днем космонавтики!", - добавил Гребёнкин.

https://ria.ru/20240406/kosmonavty-1938211421.html

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олег кононенко, николай чуб, александр гребенкин, роскосмос