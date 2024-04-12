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В Курганской области эвакуировали более 7,1 тысячи человек - РИА Новости, 12.04.2024
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17:36 12.04.2024 (обновлено: 17:37 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/povodok-1939676348.html
В Курганской области эвакуировали более 7,1 тысячи человек
В Курганской области эвакуировали более 7,1 тысячи человек - РИА Новости, 12.04.2024
В Курганской области эвакуировали более 7,1 тысячи человек
Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:36
2024-04-12T17:37
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения, сообщает правительство региона. "По данным на 12.00 (10.00 мск) 12 апреля в 27 пунктах временного размещения (ПВР) находится 885 человек, в том числе 231 ребенок. Остальные граждане разъехались по родственникам. Превентивно эвакуировано 7153 человек. Это число растет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240412/pavodok-1939627073.html
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курганская область, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Наводнения в России — 2024
В Курганской области эвакуировали более 7,1 тысячи человек

В Курганской области из-за паводка эвакуировали более 7,1 тысячи человек

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения, сообщает правительство региона.
«
"По данным на 12.00 (10.00 мск) 12 апреля в 27 пунктах временного размещения (ПВР) находится 885 человек, в том числе 231 ребенок. Остальные граждане разъехались по родственникам. Превентивно эвакуировано 7153 человек. Это число растет", - говорится в сообщении.
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Дорога к курганскому селу Каминское отрезана паводком
Вчера, 14:44
 
Курганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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