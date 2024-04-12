https://ria.ru/20240412/posol-1939658464.html

Британия впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии

Британия впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии - РИА Новости, 12.04.2024

Британия впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии

Великобритания впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии, Виктория Харрисон станет послом в Словении, сообщил МИД королевства. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:28

2024-04-12T16:28

2024-04-12T16:38

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Великобритания впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии, Виктория Харрисон станет послом в Словении, сообщил МИД королевства. "Это историческая веха для дипломатической службы Великобритании, министерство иностранных дел назначило первого полностью незрячего британского посла", — говорится в заявлении.Виктория Харрисон приступит к исполнению обязанностей в августе 2024 года. Она также станет первым послом, которого будет сопровождать собака-поводырь, — лабрадор-ретривер по кличке Отто. Харрисон поступила на дипломатическую службу в 1997 году, она стала первым работником британского МИД с заявленной инвалидностью после принятия закона о запрете дискриминации людей с ограниченными возможностями. Сейчас около 15% сотрудников королевского внешнеполитического ведомства имеют заявленную инвалидность. Из них 10% занимают высокопоставленные должности, отметили в МИД. В 2022 году Виктория Харрисон принимала участие в выработке кризисной стратегии по Украине. В начале службы, с 1997 по 2007 годы, она занимала разные должности в британских МИД и МВД, занимаясь вопросами, касающимися России, южной Африки и иммиграции, следует из опубликованного послужного списка дипломата.

https://ria.ru/20240202/peredvizhenie-1924945848.html

https://ria.ru/20240329/lavrov-1936505792.html

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