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Британия впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии - РИА Новости, 12.04.2024
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16:28 12.04.2024 (обновлено: 16:38 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/posol-1939658464.html
Британия впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии
Британия впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии - РИА Новости, 12.04.2024
Британия впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии
Великобритания впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии, Виктория Харрисон станет послом в Словении, сообщил МИД королевства. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:28
2024-04-12T16:38
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Великобритания впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии, Виктория Харрисон станет послом в Словении, сообщил МИД королевства. &quot;Это историческая веха для дипломатической службы Великобритании, министерство иностранных дел назначило первого полностью незрячего британского посла&quot;, — говорится в заявлении.Виктория Харрисон приступит к исполнению обязанностей в августе 2024 года. Она также станет первым послом, которого будет сопровождать собака-поводырь, — лабрадор-ретривер по кличке Отто. Харрисон поступила на дипломатическую службу в 1997 году, она стала первым работником британского МИД с заявленной инвалидностью после принятия закона о запрете дискриминации людей с ограниченными возможностями. Сейчас около 15% сотрудников королевского внешнеполитического ведомства имеют заявленную инвалидность. Из них 10% занимают высокопоставленные должности, отметили в МИД. В 2022 году Виктория Харрисон принимала участие в выработке кризисной стратегии по Украине. В начале службы, с 1997 по 2007 годы, она занимала разные должности в британских МИД и МВД, занимаясь вопросами, касающимися России, южной Африки и иммиграции, следует из опубликованного послужного списка дипломата.
https://ria.ru/20240202/peredvizhenie-1924945848.html
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в мире, великобритания, словения, украина
В мире, Великобритания, Словения, Украина
Британия впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии

Британия назначила незрячего дипломата Харрисон главой дипмиссии в Словении

© Фото : British Embassy Ljubljana Виктория Харрисон станет послом Великобритании в Словении
Виктория Харрисон станет послом Великобритании в Словении - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : British Embassy Ljubljana
Виктория Харрисон станет послом Великобритании в Словении
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Великобритания впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии, Виктория Харрисон станет послом в Словении, сообщил МИД королевства.
«

"Это историческая веха для дипломатической службы Великобритании, министерство иностранных дел назначило первого полностью незрячего британского посла", — говорится в заявлении.

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Виктория Харрисон приступит к исполнению обязанностей в августе 2024 года. Она также станет первым послом, которого будет сопровождать собака-поводырь, — лабрадор-ретривер по кличке Отто.
Харрисон поступила на дипломатическую службу в 1997 году, она стала первым работником британского МИД с заявленной инвалидностью после принятия закона о запрете дискриминации людей с ограниченными возможностями.
Сейчас около 15% сотрудников королевского внешнеполитического ведомства имеют заявленную инвалидность. Из них 10% занимают высокопоставленные должности, отметили в МИД.
В 2022 году Виктория Харрисон принимала участие в выработке кризисной стратегии по Украине. В начале службы, с 1997 по 2007 годы, она занимала разные должности в британских МИД и МВД, занимаясь вопросами, касающимися России, южной Африки и иммиграции, следует из опубликованного послужного списка дипломата.
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