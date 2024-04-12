Британия впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии
Британия назначила незрячего дипломата Харрисон главой дипмиссии в Словении
© Фото : British Embassy Ljubljana Виктория Харрисон станет послом Великобритании в Словении
© Фото : British Embassy Ljubljana
Виктория Харрисон станет послом Великобритании в Словении
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Великобритания впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии, Виктория Харрисон станет послом в Словении, сообщил МИД королевства.
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"Это историческая веха для дипломатической службы Великобритании, министерство иностранных дел назначило первого полностью незрячего британского посла", — говорится в заявлении.
Виктория Харрисон приступит к исполнению обязанностей в августе 2024 года. Она также станет первым послом, которого будет сопровождать собака-поводырь, — лабрадор-ретривер по кличке Отто.
Харрисон поступила на дипломатическую службу в 1997 году, она стала первым работником британского МИД с заявленной инвалидностью после принятия закона о запрете дискриминации людей с ограниченными возможностями.
Сейчас около 15% сотрудников королевского внешнеполитического ведомства имеют заявленную инвалидность. Из них 10% занимают высокопоставленные должности, отметили в МИД.
В 2022 году Виктория Харрисон принимала участие в выработке кризисной стратегии по Украине. В начале службы, с 1997 по 2007 годы, она занимала разные должности в британских МИД и МВД, занимаясь вопросами, касающимися России, южной Африки и иммиграции, следует из опубликованного послужного списка дипломата.