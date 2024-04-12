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Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь - РИА Новости, 12.04.2024
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12:06 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/pomosch-1939560314.html
Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь
Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь - РИА Новости, 12.04.2024
Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь
Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:06
2024-04-12T12:06
россия
игорь комаров
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. "Хочется поблагодарить всех тех, кто не остаётся в стороне и помогает. Регионы нашего округа ежедневно доставляют в Оренбуржье гуманитарную помощь, в том числе воду – привезено порядка 200 тонн воды, и она продолжает поступать. Наши жители и бизнес также оказывают финансовую помощь", – сказал Комаров.
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россия, игорь комаров, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Игорь Комаров, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь

Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья 200 тонн воды и гумпомощь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСбор гуманитарной помощи
Сбор гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сбор гуманитарной помощи. Архивное фото
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
"Хочется поблагодарить всех тех, кто не остаётся в стороне и помогает. Регионы нашего округа ежедневно доставляют в Оренбуржье гуманитарную помощь, в том числе воду – привезено порядка 200 тонн воды, и она продолжает поступать. Наши жители и бизнес также оказывают финансовую помощь", – сказал Комаров.
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РоссияИгорь КомаровНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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