https://ria.ru/20240412/pomosch-1939560314.html
Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь
Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь - РИА Новости, 12.04.2024
Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь
Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:06
2024-04-12T12:06
2024-04-12T12:06
россия
игорь комаров
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939525001_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ff4eee120ee1f7743ad465edd1eaa0d.jpg
УФА, 12 апр – РИА Новости. Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. "Хочется поблагодарить всех тех, кто не остаётся в стороне и помогает. Регионы нашего округа ежедневно доставляют в Оренбуржье гуманитарную помощь, в том числе воду – привезено порядка 200 тонн воды, и она продолжает поступать. Наши жители и бизнес также оказывают финансовую помощь", – сказал Комаров.
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939497607.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939525001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af8960f363018e655b2fe7272d6e23a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь комаров, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Игорь Комаров, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь
Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья 200 тонн воды и гумпомощь