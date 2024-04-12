https://ria.ru/20240412/pomosch-1939560314.html

Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь

Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь - РИА Новости, 12.04.2024

Регионы ПФО доставили в затопленные районы Оренбуржья воду и гумпомощь

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:06

2024-04-12T12:06

2024-04-12T12:06

россия

игорь комаров

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. "Хочется поблагодарить всех тех, кто не остаётся в стороне и помогает. Регионы нашего округа ежедневно доставляют в Оренбуржье гуманитарную помощь, в том числе воду – привезено порядка 200 тонн воды, и она продолжает поступать. Наши жители и бизнес также оказывают финансовую помощь", – сказал Комаров.

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939497607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, игорь комаров, наводнения в россии — 2024, происшествия