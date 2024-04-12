https://ria.ru/20240412/politsiya-1939547305.html

В Уфе мужчина ранил ножом двух полицейских

В Уфе мужчина ранил ножом двух полицейских - РИА Новости, 12.04.2024

В Уфе мужчина ранил ножом двух полицейских

Мужчина в Уфе ранил ножом двух полицейских и себя самого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:06

2024-04-12T11:06

2024-04-12T13:18

происшествия

здоровье - общество

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939564336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c07d3c42c570a6d82d9c3c9ca337238.jpg

УФА, 12 апр — РИА Новости. Мужчина в Уфе ранил ножом двух полицейских и себя самого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии. "Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего скорая доставила в республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе, одного сотрудника МВД — в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался", — уточнил собеседник агентства.Как объяснили в МВД по Башкирии, нападавший находился под воздействием наркотиков.Перед инцидентом он приставал к прохожим в сквере около улицы Карла Маркса, при этом у мужчины в кармане был нож. Очевидцы вызвали полицию. Прибыв на место, сотрудники застали мужчину в неадекватном состоянии. Он вел себя агрессивно и "высказывал угрозы причинения себе ранения".Беседуя со злоумышленником, полицейские сначала смогли успокоить его, и мужчина убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка и предупредительные выстрелы в воздух мужчина не реагировал.Несмотря на активное сопротивление, полицейские смогли обезвредить его.Нападавшим оказался уфимец 1995 года рождения. "Причины его поступка устанавливаются. По предварительной информации, он находился в наркотическом опьянении", — добавили в пресс-службе.Следственные органы региона подключились к проверке инцидента.

https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html

https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия по делу о ранении двух полицейских в Уфе В Уфе утром в пятницу мужчина ранил ножом двух полицейских и себя самого. Нападавший задержан, он в больнице. В МВД говорят, что злоумышленник, кидавшийся на людей, был под действием наркотиков. 2024-04-12T11:06 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, уфа