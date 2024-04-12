https://ria.ru/20240412/politsiya-1939547305.html
В Уфе мужчина ранил ножом двух полицейских
В Уфе мужчина ранил ножом двух полицейских - РИА Новости, 12.04.2024
В Уфе мужчина ранил ножом двух полицейских
Мужчина в Уфе ранил ножом двух полицейских и себя самого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:06
2024-04-12T11:06
2024-04-12T13:18
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УФА, 12 апр — РИА Новости. Мужчина в Уфе ранил ножом двух полицейских и себя самого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии. "Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего скорая доставила в республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе, одного сотрудника МВД — в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался", — уточнил собеседник агентства.Как объяснили в МВД по Башкирии, нападавший находился под воздействием наркотиков.Перед инцидентом он приставал к прохожим в сквере около улицы Карла Маркса, при этом у мужчины в кармане был нож. Очевидцы вызвали полицию. Прибыв на место, сотрудники застали мужчину в неадекватном состоянии. Он вел себя агрессивно и "высказывал угрозы причинения себе ранения".Беседуя со злоумышленником, полицейские сначала смогли успокоить его, и мужчина убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка и предупредительные выстрелы в воздух мужчина не реагировал.Несмотря на активное сопротивление, полицейские смогли обезвредить его.Нападавшим оказался уфимец 1995 года рождения. "Причины его поступка устанавливаются. По предварительной информации, он находился в наркотическом опьянении", — добавили в пресс-службе.Следственные органы региона подключились к проверке инцидента.
https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html
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Следственные действия по делу о ранении двух полицейских в Уфе
В Уфе утром в пятницу мужчина ранил ножом двух полицейских и себя самого. Нападавший задержан, он в больнице. В МВД говорят, что злоумышленник, кидавшийся на людей, был под действием наркотиков.
2024-04-12T11:06
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происшествия, здоровье - общество, уфа
Происшествия, Здоровье - Общество, Уфа
В Уфе мужчина ранил ножом двух полицейских
В Уфе мужчина ранил ножом двух полицейских и себя самого
УФА, 12 апр — РИА Новости. Мужчина в Уфе ранил ножом двух полицейских и себя самого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии.
«
"Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего скорая доставила в республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе, одного сотрудника МВД — в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался", — уточнил собеседник агентства.
Как объяснили в МВД по Башкирии, нападавший находился под воздействием наркотиков.
Перед инцидентом он приставал к прохожим в сквере около улицы Карла Маркса, при этом у мужчины в кармане был нож. Очевидцы вызвали полицию.
Прибыв на место, сотрудники застали мужчину в неадекватном состоянии. Он вел себя агрессивно и "высказывал угрозы причинения себе ранения".
Беседуя со злоумышленником, полицейские сначала смогли успокоить его, и мужчина убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка и предупредительные выстрелы в воздух мужчина не реагировал.
Несмотря на активное сопротивление, полицейские смогли обезвредить его.
Нападавшим оказался уфимец 1995 года рождения.
«
"Причины его поступка устанавливаются. По предварительной информации, он находился в наркотическом опьянении", — добавили в пресс-службе.
Следственные органы региона подключились к проверке инцидента.