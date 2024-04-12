https://ria.ru/20240412/poiski-1939641005.html

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера - РИА Новости, 12.04.2024

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера

Полиция Ростова-на-Дону ведет поиски пациента психоневрологического диспансера, сбежавшего из медицинского учреждения, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:20

2024-04-12T15:20

2024-04-12T15:20

происшествия

ленинский район

ростов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Полиция Ростова-на-Дону ведет поиски пациента психоневрологического диспансера, сбежавшего из медицинского учреждения, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Ростовской области. В соцсетях в пятницу днем появилось сообщение, что в Ростове-на-Дону из психиатрической лечебницы сбежал пациент. Якобы больной самовольно покинул медицинское учреждение в комнатных тапочках, его поисками занялась полиция. Позже появилось сообщение пресс-службы ГУМВД о том, что в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение об исчезновении 36-летнего мужчины. "Принимаются меры по установлению местонахождения гражданина", - говорится в сообщении. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что речь идет о пациенте психоневрологического диспансера в Ленинском районе Ростова, который 12 апреля сбежал из медучреждения. "Пациент самовольно покинул психоневрологический диспансер на улице Гайдара, ведутся его поиски. Могу добавить, что, по имеющейся информации, опасности для окружающих он не представляет", - уточнил собеседник агентства. По сообщению пресс-службы областного главка МВД, сотрудники полиции заняты поисками мужчины, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231206/propavshaya-1914179253.html

https://ria.ru/20231031/sk-1906335365.html

ленинский район

ростов

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происшествия, ленинский район, ростов