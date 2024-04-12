https://ria.ru/20240412/pogoda-1939505403.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 12.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:16

2024-04-12T08:16

2024-04-12T08:16

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в пятницу столичный регион окажется в зоне влияния тыловой части циклона и связанного с ним вторичного холодного атмосферного фронта. В такой ситуации облаков в небе будет довольно много, температурный режим продолжит понижаться. "В регионе облачно с прояснениями, местами, преимущественно после полудня, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 13-15, по области плюс 11-16", - уточнил Леус. Специалист добавил, что ветер в столице будет дуть западный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20240410/pogoda-1939132428.html

https://ria.ru/20240407/pogoda-1938422038.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус, погода