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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 12.04.2024
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08:16 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/pogoda-1939505403.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 12.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:16
2024-04-12T08:16
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в пятницу столичный регион окажется в зоне влияния тыловой части циклона и связанного с ним вторичного холодного атмосферного фронта. В такой ситуации облаков в небе будет довольно много, температурный режим продолжит понижаться. "В регионе облачно с прояснениями, местами, преимущественно после полудня, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 13-15, по области плюс 11-16", - уточнил Леус. Специалист добавил, что ветер в столице будет дуть западный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20240410/pogoda-1939132428.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидают дожди и до 15 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что в пятницу столичный регион окажется в зоне влияния тыловой части циклона и связанного с ним вторичного холодного атмосферного фронта. В такой ситуации облаков в небе будет довольно много, температурный режим продолжит понижаться.
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"В регионе облачно с прояснениями, местами, преимущественно после полудня, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 13-15, по области плюс 11-16", - уточнил Леус.
Специалист добавил, что ветер в столице будет дуть западный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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