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В Винницкой области зафиксировали три прилета, сообщили в подполье - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:20 12.04.2024 (обновлено: 09:25 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/podpole-1939516821.html
В Винницкой области зафиксировали три прилета, сообщили в подполье
В Винницкой области зафиксировали три прилета, сообщили в подполье - РИА Новости, 12.04.2024
В Винницкой области зафиксировали три прилета, сообщили в подполье
Три прилета зафиксированы в Винницкой области Украины, вероятно, в городе Ладыжин и селе Гавришовка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:20
2024-04-12T09:25
винницкая область
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лебедев
дмитрий песков
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Три прилета зафиксированы в Винницкой области Украины, вероятно, в городе Ладыжин и селе Гавришовка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Винницкая область принимала три прилета. По сообщениям наших людей из Винницы, все три были на востоке и юго-востоке от города. Вероятные места прилетов: город Ладыжин и населенный пункт Гавришовка", - отметил Лебедев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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винницкая область, в мире, сергей лебедев, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, россия
Винницкая область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Винницкой области зафиксировали три прилета, сообщили в подполье

Подполье: зафиксировали три прилета, вероятно, Ладыжине и селе Гавришовка

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Три прилета зафиксированы в Винницкой области Украины, вероятно, в городе Ладыжин и селе Гавришовка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Винницкая область принимала три прилета. По сообщениям наших людей из Винницы, все три были на востоке и юго-востоке от города. Вероятные места прилетов: город Ладыжин и населенный пункт Гавришовка", - отметил Лебедев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВинницкая областьВ миреСергей ЛебедевДмитрий ПесковУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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