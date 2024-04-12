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В Винницкой области зафиксировали три прилета, сообщили в подполье

В Винницкой области зафиксировали три прилета, сообщили в подполье - РИА Новости, 12.04.2024

В Винницкой области зафиксировали три прилета, сообщили в подполье

Три прилета зафиксированы в Винницкой области Украины, вероятно, в городе Ладыжин и селе Гавришовка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:20

2024-04-12T09:20

2024-04-12T09:25

винницкая область

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лебедев

дмитрий песков

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Три прилета зафиксированы в Винницкой области Украины, вероятно, в городе Ладыжин и селе Гавришовка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Винницкая область принимала три прилета. По сообщениям наших людей из Винницы, все три были на востоке и юго-востоке от города. Вероятные места прилетов: город Ладыжин и населенный пункт Гавришовка", - отметил Лебедев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

винницкая область

украина

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винницкая область, в мире, сергей лебедев, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, россия