https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939669054.html
Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье
Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2024
Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье
На территории Подмосковья ведут свою деятельность более 700 тысяч самозанятых, с момента введения специального налогового режима они заработали суммарно порядка РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:18
2024-04-12T17:18
2024-04-12T17:18
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самозанятые
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На территории Подмосковья ведут свою деятельность более 700 тысяч самозанятых, с момента введения специального налогового режима они заработали суммарно порядка 342 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 700 030 самозанятых", - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба. Самозанятые региона могут оставить заявку на предзапись на получение бесплатной услуги по выдаче электронной цифровой подписи (ЭЦП) в центре "Мой бизнес" Московской области. Поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициирован президентом России.
https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939656940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), самозанятые
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На территории Подмосковья ведут свою деятельность более 700 тысяч самозанятых, с момента введения специального налогового режима они заработали суммарно порядка 342 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 700 030 самозанятых", - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.
Самозанятые региона могут оставить заявку на предзапись на получение бесплатной услуги по выдаче электронной цифровой подписи (ЭЦП) в центре "Мой бизнес" Московской области.
Поддержка самозанятых
осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициирован президентом России.