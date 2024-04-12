https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939669054.html

Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье

Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2024

Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье

На территории Подмосковья ведут свою деятельность более 700 тысяч самозанятых, с момента введения специального налогового режима они заработали суммарно порядка РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:18

2024-04-12T17:18

2024-04-12T17:18

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московская область (подмосковье)

самозанятые

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На территории Подмосковья ведут свою деятельность более 700 тысяч самозанятых, с момента введения специального налогового режима они заработали суммарно порядка 342 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 700 030 самозанятых", - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба. Самозанятые региона могут оставить заявку на предзапись на получение бесплатной услуги по выдаче электронной цифровой подписи (ЭЦП) в центре "Мой бизнес" Московской области. Поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициирован президентом России.

https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939656940.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), самозанятые