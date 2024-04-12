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Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2024
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Твой бизнес
 
17:18 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939669054.html
Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье
Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2024
Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье
На территории Подмосковья ведут свою деятельность более 700 тысяч самозанятых, с момента введения специального налогового режима они заработали суммарно порядка РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:18
2024-04-12T17:18
твой бизнес
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
самозанятые
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На территории Подмосковья ведут свою деятельность более 700 тысяч самозанятых, с момента введения специального налогового режима они заработали суммарно порядка 342 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 700 030 самозанятых", - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба. Самозанятые региона могут оставить заявку на предзапись на получение бесплатной услуги по выдаче электронной цифровой подписи (ЭЦП) в центре "Мой бизнес" Московской области. Поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициирован президентом России.
https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939656940.html
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353
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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), самозанятые

Более 340 млрд рублей заработали самозанятые в Подмосковье

© iStock.com / BartekSzewczykДевушка заполняет налоговые документы
Девушка заполняет налоговые документы - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / BartekSzewczyk
Девушка заполняет налоговые документы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На территории Подмосковья ведут свою деятельность более 700 тысяч самозанятых, с момента введения специального налогового режима они заработали суммарно порядка 342 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 700 030 самозанятых", - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.
Девушка за работой - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Зиновьева: более 700 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье
Вчера, 16:29
Самозанятые региона могут оставить заявку на предзапись на получение бесплатной услуги по выдаче электронной цифровой подписи (ЭЦП) в центре "Мой бизнес" Московской области.
Поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициирован президентом России.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)самозанятые
 
 
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