https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939656940.html
Зиновьева: более 700 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье
Зиновьева: более 700 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2024
Зиновьева: более 700 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье
Количество зарегистрированных самозанятых в Подмосковье превысило 700 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:29
2024-04-12T16:29
2024-04-12T16:30
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в Подмосковье превысило 700 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Московская область находится на втором месте среди субъектов РФ по числу самозанятых. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 700 030 самозанятых. С момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья заработали суммарно порядка 342 миллиарда рублей", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Как пояснили в ведомстве, самозанятость - это особый налоговый режим для людей, работающих на себя. Его ввели в качестве эксперимента в 2019 году, срок действия - до 2029 года. Официальное название - налог на профессиональный доход (НПД). В первый год действия пилотного проекта самозанятыми могли стать жители трех регионов России - Московской и Калужской областей, а также Татарстана.
https://ria.ru/20240411/moskva-1939300631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), самозанятые, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), самозанятые, Твой бизнес – новости