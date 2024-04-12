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Зиновьева: более 700 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2024
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16:29 12.04.2024 (обновлено: 16:30 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939656940.html
Зиновьева: более 700 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье
Зиновьева: более 700 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2024
Зиновьева: более 700 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье
Количество зарегистрированных самозанятых в Подмосковье превысило 700 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:29
2024-04-12T16:30
твой бизнес
московская область (подмосковье)
самозанятые
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в Подмосковье превысило 700 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Московская область находится на втором месте среди субъектов РФ по числу самозанятых. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 700 030 самозанятых. С момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья заработали суммарно порядка 342 миллиарда рублей", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Как пояснили в ведомстве, самозанятость - это особый налоговый режим для людей, работающих на себя. Его ввели в качестве эксперимента в 2019 году, срок действия - до 2029 года. Официальное название - налог на профессиональный доход (НПД). В первый год действия пилотного проекта самозанятыми могли стать жители трех регионов России - Московской и Калужской областей, а также Татарстана.
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московская область (подмосковье), самозанятые, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), самозанятые, Твой бизнес – новости

Зиновьева: более 700 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье

© iStock.com / PekicДевушка за работой
Девушка за работой - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / Pekic
Девушка за работой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в Подмосковье превысило 700 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Московская область находится на втором месте среди субъектов РФ по числу самозанятых. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 700 030 самозанятых. С момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья заработали суммарно порядка 342 миллиарда рублей", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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Как пояснили в ведомстве, самозанятость - это особый налоговый режим для людей, работающих на себя. Его ввели в качестве эксперимента в 2019 году, срок действия - до 2029 года. Официальное название - налог на профессиональный доход (НПД).
В первый год действия пилотного проекта самозанятыми могли стать жители трех регионов России - Московской и Калужской областей, а также Татарстана.
 
Твой бизнесМосковская область (Подмосковье)самозанятыеТвой бизнес – новости
 
 
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