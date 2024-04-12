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Моор: подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области - РИА Новости, 12.04.2024
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Тюменская область
 
16:20 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/podgotovka-1939655267.html
Моор: подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области
Моор: подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области - РИА Новости, 12.04.2024
Моор: подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области
Подготовка к паводку и реализация мероприятий, направленных на минимизацию последствий от возможного подтопления территорий реками Ишим и Тобол, стали основными РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:20
2024-04-12T16:20
тюменская область
тюменская область
ишим
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
жилье
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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. Подготовка к паводку и реализация мероприятий, направленных на минимизацию последствий от возможного подтопления территорий реками Ишим и Тобол, стали основными темами в работе правительства Тюменской области. "Главная тема для Тюменской области – подготовка к паводку… Обстановка на реках Ишим и Тобол спокойная. Большую воду ждем в третьей декаде апреля. Для себя определили, что готовимся к наиболее неблагоприятному сценарию. Исходя из этого, укрепляем дамбы, наращиваем их гребни, делаем запас мешков с песком", – сообщил в своем Telegram-канале Моор после участия в совещании по вопросам ликвидации последствий паводков, которое провел в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин. Докладывая президенту о обстановке, Моор подчеркнул, что пока на реках все спокойно, идет планомерное увеличение уровня воды, тем не менее с учетом опыта половодий 2016 и 2017 годов регион готовится к максимальному прогнозному уровню. Жители проинформированы о возможном риске, получили памятки. В муниципалитетах Тюменской области развернуты пункты временного размещения. Ценные вещи граждане могут вывезти сами или с помощью волонтеров в охраняемые склады. Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля. По данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды - около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик - 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформирована группировка из более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения региона по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер "горячей линии" – 122 и система оповещения через СМС-сообщения.
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938674265.html
тюменская область
ишим
тобол (река)
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тюменская область, ишим, тобол (река), наводнения в россии — 2024, жилье
Тюменская область, Тюменская область, Ишим, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Жилье

Моор: подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области

© Фото : Telegram/Губернатор Тюменской области Александр МоорПодготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области
Подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Telegram/Губернатор Тюменской области Александр Моор
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. Подготовка к паводку и реализация мероприятий, направленных на минимизацию последствий от возможного подтопления территорий реками Ишим и Тобол, стали основными темами в работе правительства Тюменской области.
"Главная тема для Тюменской области – подготовка к паводку… Обстановка на реках Ишим и Тобол спокойная. Большую воду ждем в третьей декаде апреля. Для себя определили, что готовимся к наиболее неблагоприятному сценарию. Исходя из этого, укрепляем дамбы, наращиваем их гребни, делаем запас мешков с песком", – сообщил в своем Telegram-канале Моор после участия в совещании по вопросам ликвидации последствий паводков, которое провел в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин.
© Фото : Telegram/Губернатор Тюменской области Александр МоорПодготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области
Подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Telegram/Губернатор Тюменской области Александр Моор
Подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области
Докладывая президенту о обстановке, Моор подчеркнул, что пока на реках все спокойно, идет планомерное увеличение уровня воды, тем не менее с учетом опыта половодий 2016 и 2017 годов регион готовится к максимальному прогнозному уровню. Жители проинформированы о возможном риске, получили памятки. В муниципалитетах Тюменской области развернуты пункты временного размещения. Ценные вещи граждане могут вывезти сами или с помощью волонтеров в охраняемые склады.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля. По данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды - около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик - 23-25 апреля.
Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформирована группировка из более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения региона по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер "горячей линии" – 122 и система оповещения через СМС-сообщения.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Тюменские власти заранее ввели режим ЧС по паводку
8 апреля, 17:31
 
Тюменская областьТюменская областьИшимТобол (река)Наводнения в России — 2024Жилье
 
 
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