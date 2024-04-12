Семья кочевников с Ямала подарила Путину самку северного оленя
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства ЯНАО / Многодетная семья оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа, которых президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с золотой свадьбой
Многодетная семья оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа, которых президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с золотой свадьбой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Многодетная семья оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа, которых президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с золотой свадьбой, подарила главе государства самку северного оленя – важенку, сообщает правительство региона.
Путин в пятницу поговорил по телефону с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. Президент поздравил главу семьи с золотой свадьбой, подарил чете вездеход отечественного производства и чайный набор, а также пообещал, что внук оленевода увидит старт космического корабля. С юбилеем семью поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко - он также участвовал в телефонном разговоре.
"Енкся Пяк от лица большой семьи подарил Владимиру Путину важенку – самку северного оленя. (Глава ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил, что в ближайшее время подарок доставят адресату", - говорится в сообщении.
Енкся и Зоя Пяк – оленеводы в пятом поколении. В семье восемь детей и уже десять внуков. У семьи более двух тысяч оленей, общий стаж оленеводства – свыше 120 лет. В 2007 году один из сыновей четы создал первое в Пуровском районе Ямала крестьянско-фермерское хозяйство среди малых народов Севера.
"Это исторический день и для семьи, и для Ямала – два президента поздравили нашу пару кочевников с золотой свадьбой. Очень символичный подарок в День космонавтики сделал наш национальный лидер. Постараемся организовать все так, чтобы кроме семьи Енкси и Зои Пяк на космодроме побывали ребята со всего Ямала, которые увлекаются космосом, и сделать очень насыщенную, познавательную для всех поездку", - приводятся в сообщении слова Артюхова.