https://ria.ru/20240412/podarok-1939700626.html

Семья кочевников с Ямала подарила Путину самку северного оленя

Семья кочевников с Ямала подарила Путину самку северного оленя - РИА Новости, 12.04.2024

Семья кочевников с Ямала подарила Путину самку северного оленя

Многодетная семья оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа, которых президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с золотой свадьбой, подарила главе РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:39

2024-04-12T19:39

2024-04-12T19:39

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

владимир путин

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Многодетная семья оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа, которых президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с золотой свадьбой, подарила главе государства самку северного оленя – важенку, сообщает правительство региона. Путин в пятницу поговорил по телефону с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. Президент поздравил главу семьи с золотой свадьбой, подарил чете вездеход отечественного производства и чайный набор, а также пообещал, что внук оленевода увидит старт космического корабля. С юбилеем семью поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко - он также участвовал в телефонном разговоре. "Енкся Пяк от лица большой семьи подарил Владимиру Путину важенку – самку северного оленя. (Глава ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил, что в ближайшее время подарок доставят адресату", - говорится в сообщении. Енкся и Зоя Пяк – оленеводы в пятом поколении. В семье восемь детей и уже десять внуков. У семьи более двух тысяч оленей, общий стаж оленеводства – свыше 120 лет. В 2007 году один из сыновей четы создал первое в Пуровском районе Ямала крестьянско-фермерское хозяйство среди малых народов Севера. "Это исторический день и для семьи, и для Ямала – два президента поздравили нашу пару кочевников с золотой свадьбой. Очень символичный подарок в День космонавтики сделал наш национальный лидер. Постараемся организовать все так, чтобы кроме семьи Енкси и Зои Пяк на космодроме побывали ребята со всего Ямала, которые увлекаются космосом, и сделать очень насыщенную, познавательную для всех поездку", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

https://ria.ru/20240404/tsentr-1937909337.html

ямал

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, россия, владимир путин, дмитрий артюхов