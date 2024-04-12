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Пискарев прогнозирует провокации с приближением дня инаугурации президента - РИА Новости, 12.04.2024
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07:52 12.04.2024 (обновлено: 08:22 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/piskarev-1939503002.html
Пискарев прогнозирует провокации с приближением дня инаугурации президента
Пискарев прогнозирует провокации с приближением дня инаугурации президента - РИА Новости, 12.04.2024
Пискарев прогнозирует провокации с приближением дня инаугурации президента
Очередной виток попыток вмешательства в дела РФ и провокаций Запада ожидается с приближением дня инаугурации президента, сообщил председатель комиссии Госдумы... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:52
2024-04-12T08:22
россия
василий пискарев
жозеп боррель
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Очередной виток попыток вмешательства в дела РФ и провокаций Запада ожидается с приближением дня инаугурации президента, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне в дела России Василий Пискарев, комментируя включение вопроса о президентских выборах в России в повестку сессии Европарламента."Прошел почти месяц после выборов в России, но их тема прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников… Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей, с приближением дня инаугурации президента России", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.На данный момент заметно их оживление, например, в связи со вчерашним заявлением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам президентских выборов в России, отметил депутат. Выступая в Европарламенте, Боррель изложил планы по активизации давления на РФ и поддержке "пятой колонны"."Фиксируем и сверку часов по работе с российской оппозицией в Конгрессе США… Заведомо понятно, что данные злонамеренные действия не дадут желаемого результата... Тем не менее, внимательно будем отслеживать все попытки вмешательства, и при необходимости предложим дополнительные меры реагирования", - добавил Пискарев.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923337560.html
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россия, василий пискарев, жозеп боррель, госдума рф, европарламент, евросоюз, сша, в мире
Россия, Василий Пискарев, Жозеп Боррель, Госдума РФ, Европарламент, Евросоюз, США, В мире
Пискарев прогнозирует провокации с приближением дня инаугурации президента

Пискарев: Запад перед инаугурацией президента России устроит новые провокации

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Очередной виток попыток вмешательства в дела РФ и провокаций Запада ожидается с приближением дня инаугурации президента, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне в дела России Василий Пискарев, комментируя включение вопроса о президентских выборах в России в повестку сессии Европарламента.
"Прошел почти месяц после выборов в России, но их тема прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников… Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей, с приближением дня инаугурации президента России", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.
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На данный момент заметно их оживление, например, в связи со вчерашним заявлением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам президентских выборов в России, отметил депутат. Выступая в Европарламенте, Боррель изложил планы по активизации давления на РФ и поддержке "пятой колонны".
"Фиксируем и сверку часов по работе с российской оппозицией в Конгрессе США… Заведомо понятно, что данные злонамеренные действия не дадут желаемого результата... Тем не менее, внимательно будем отслеживать все попытки вмешательства, и при необходимости предложим дополнительные меры реагирования", - добавил Пискарев.
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