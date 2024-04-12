https://ria.ru/20240412/piskarev-1939503002.html

Пискарев прогнозирует провокации с приближением дня инаугурации президента

Пискарев прогнозирует провокации с приближением дня инаугурации президента - РИА Новости, 12.04.2024

Пискарев прогнозирует провокации с приближением дня инаугурации президента

Очередной виток попыток вмешательства в дела РФ и провокаций Запада ожидается с приближением дня инаугурации президента, сообщил председатель комиссии Госдумы... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:52

2024-04-12T07:52

2024-04-12T08:22

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Очередной виток попыток вмешательства в дела РФ и провокаций Запада ожидается с приближением дня инаугурации президента, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне в дела России Василий Пискарев, комментируя включение вопроса о президентских выборах в России в повестку сессии Европарламента."Прошел почти месяц после выборов в России, но их тема прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников… Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей, с приближением дня инаугурации президента России", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.На данный момент заметно их оживление, например, в связи со вчерашним заявлением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам президентских выборов в России, отметил депутат. Выступая в Европарламенте, Боррель изложил планы по активизации давления на РФ и поддержке "пятой колонны"."Фиксируем и сверку часов по работе с российской оппозицией в Конгрессе США… Заведомо понятно, что данные злонамеренные действия не дадут желаемого результата... Тем не менее, внимательно будем отслеживать все попытки вмешательства, и при необходимости предложим дополнительные меры реагирования", - добавил Пискарев.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923337560.html

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россия, василий пискарев, жозеп боррель, госдума рф, европарламент, евросоюз, сша, в мире