https://ria.ru/20240412/peskov-1939611085.html

Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос

Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос - РИА Новости, 12.04.2024

Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли кто-то из администрации Владимира Путина полететь на орбиту, заявил,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:03

2024-04-12T14:03

2024-04-12T14:03

космос - риа наука

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли кто-то из администрации Владимира Путина полететь на орбиту, заявил, что не располагает информацией о желающих это сделать. "Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из действующей администрации. И действительно, космонавтов в нынешнем составе администрации нет. Но очень много людей, которые обладают другими талантами и другими достижениями", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240313/kosmos-1932701890.html

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космос - риа наука, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество