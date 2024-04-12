Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/peskov-1939611085.html
Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос
Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос - РИА Новости, 12.04.2024
Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли кто-то из администрации Владимира Путина полететь на орбиту, заявил,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:03
2024-04-12T14:03
космос - риа наука
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли кто-то из администрации Владимира Путина полететь на орбиту, заявил, что не располагает информацией о желающих это сделать. "Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из действующей администрации. И действительно, космонавтов в нынешнем составе администрации нет. Но очень много людей, которые обладают другими талантами и другими достижениями", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240313/kosmos-1932701890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос

Песков: в администрации президента нет космонавтов, желающих полететь на орбиту

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли кто-то из администрации Владимира Путина полететь на орбиту, заявил, что не располагает информацией о желающих это сделать.
"Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из действующей администрации. И действительно, космонавтов в нынешнем составе администрации нет. Но очень много людей, которые обладают другими талантами и другими достижениями", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, посвящённом Дню космонавтики - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики
13 марта, 12:43
 
Космос - РИА НаукаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала