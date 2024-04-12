https://ria.ru/20240412/peskov-1939611085.html
Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос
Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос - РИА Новости, 12.04.2024
Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли кто-то из администрации Владимира Путина полететь на орбиту, заявил,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:03
2024-04-12T14:03
2024-04-12T14:03
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли кто-то из администрации Владимира Путина полететь на орбиту, заявил, что не располагает информацией о желающих это сделать. "Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из действующей администрации. И действительно, космонавтов в нынешнем составе администрации нет. Но очень много людей, которые обладают другими талантами и другими достижениями", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240313/kosmos-1932701890.html
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космос - риа наука, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков ответил, может ли кто-то из администрации Путина полететь в космос
Песков: в администрации президента нет космонавтов, желающих полететь на орбиту