https://ria.ru/20240412/peskov-1939604548.html
Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности
Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности - РИА Новости, 12.04.2024
Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности
Все усилия по обеспечению безопасности в РФ, в том числе информационной, сейчас на максимуме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:36
2024-04-12T13:36
2024-04-12T13:40
россия
дмитрий песков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/88/1527188863_0:190:2961:1856_1920x0_80_0_0_cf56a769c1333f67db419bd6f777100e.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Все усилия по обеспечению безопасности в РФ, в том числе информационной, сейчас на максимуме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас такое время, когда все усилия и так находятся на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах, в том числе информационная безопасность", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240310/putin-1932126675.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/88/1527188863_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_c6b860fda250764ac9011b4ee0a26c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности
Песков: все усилия по обеспечению безопасности находятся на максимуме