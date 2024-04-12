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Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности - РИА Новости, 12.04.2024
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13:36 12.04.2024 (обновлено: 13:40 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/peskov-1939604548.html
Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности
Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности - РИА Новости, 12.04.2024
Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности
Все усилия по обеспечению безопасности в РФ, в том числе информационной, сейчас на максимуме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:36
2024-04-12T13:40
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Все усилия по обеспечению безопасности в РФ, в том числе информационной, сейчас на максимуме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас такое время, когда все усилия и так находятся на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах, в том числе информационная безопасность", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240310/putin-1932126675.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности

Песков: все усилия по обеспечению безопасности находятся на максимуме

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Все усилия по обеспечению безопасности в РФ, в том числе информационной, сейчас на максимуме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас такое время, когда все усилия и так находятся на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах, в том числе информационная безопасность", - сказал Песков.
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