https://ria.ru/20240412/peskov-1939604548.html

Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности

Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности - РИА Новости, 12.04.2024

Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности

Все усилия по обеспечению безопасности в РФ, в том числе информационной, сейчас на максимуме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:36

2024-04-12T13:36

2024-04-12T13:40

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Все усилия по обеспечению безопасности в РФ, в том числе информационной, сейчас на максимуме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас такое время, когда все усилия и так находятся на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах, в том числе информационная безопасность", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240310/putin-1932126675.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, безопасность