https://ria.ru/20240412/peskov-1939598354.html

Песков оценил попытки урегулирования украинского вопроса без России

Песков оценил попытки урегулирования украинского вопроса без России - РИА Новости, 12.04.2024

Песков оценил попытки урегулирования украинского вопроса без России

Попытки проводить форумы для урегулирования украинского вопроса без участия РФ вряд ли можно считать рациональными и способными на результат, заявил... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:23

2024-04-12T13:23

2024-04-12T13:23

швейцария

украина

владимир путин

владимир хохлов

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Попытки проводить форумы для урегулирования украинского вопроса без участия РФ вряд ли можно считать рациональными и способными на результат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вчера именно говорилось также и акцентировалось, что, конечно, какие-то попытки проводить форумы в поисках урегулирования без участия России - вряд ли их можно считать рациональными и потенциально способными на результат", - сказал он журналистам. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" конференцию в Швейцарии без участия России.

https://ria.ru/20240411/turtsiya-1939264641.html

https://ria.ru/20240411/putin-1939463027.html

швейцария

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, украина, владимир путин, владимир хохлов, дмитрий песков, россия