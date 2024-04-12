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Песков оценил попытки урегулирования украинского вопроса без России - РИА Новости, 12.04.2024
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13:23 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/peskov-1939598354.html
Песков оценил попытки урегулирования украинского вопроса без России
Песков оценил попытки урегулирования украинского вопроса без России - РИА Новости, 12.04.2024
Песков оценил попытки урегулирования украинского вопроса без России
Попытки проводить форумы для урегулирования украинского вопроса без участия РФ вряд ли можно считать рациональными и способными на результат, заявил... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:23
2024-04-12T13:23
швейцария
украина
владимир путин
владимир хохлов
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Попытки проводить форумы для урегулирования украинского вопроса без участия РФ вряд ли можно считать рациональными и способными на результат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вчера именно говорилось также и акцентировалось, что, конечно, какие-то попытки проводить форумы в поисках урегулирования без участия России - вряд ли их можно считать рациональными и потенциально способными на результат", - сказал он журналистам. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" конференцию в Швейцарии без участия России.
https://ria.ru/20240411/turtsiya-1939264641.html
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швейцария, украина, владимир путин, владимир хохлов, дмитрий песков, россия
Швейцария, Украина, Владимир Путин, Владимир Хохлов, Дмитрий Песков, Россия
Песков оценил попытки урегулирования украинского вопроса без России

Песков: попытки провести форум по Украине без России не способны на результат

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Попытки проводить форумы для урегулирования украинского вопроса без участия РФ вряд ли можно считать рациональными и способными на результат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Вчера именно говорилось также и акцентировалось, что, конечно, какие-то попытки проводить форумы в поисках урегулирования без участия России - вряд ли их можно считать рациональными и потенциально способными на результат", - сказал он журналистам.
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11 апреля, 10:03
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" конференцию в Швейцарии без участия России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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ШвейцарияУкраинаВладимир ПутинВладимир ХохловДмитрий ПесковРоссия
 
 
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