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В Кремле оценили сотрудничество России и Белоруссии в сфере космоса
В Кремле оценили сотрудничество России и Белоруссии в сфере космоса - РИА Новости, 12.04.2024
В Кремле оценили сотрудничество России и Белоруссии в сфере космоса
Сотрудничество России и Белоруссии в сфере освоения космоса стоит высоко в повестке двусторонних отношений, есть политическая воля на его углубление, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:06
2024-04-12T13:06
2024-04-12T13:06
космос - риа наука
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белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии в сфере освоения космоса стоит высоко в повестке двусторонних отношений, есть политическая воля на его углубление, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В целом тема сотрудничества России и Белоруссии в сфере освоения космоса стоит высоко в повестке дня в наших двусторонних отношениях и союзного государства. Тема одна из самых высокотехнологичных, которую можно себе представить, и здесь степень интеграции очень высокая", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что на вчерашней встрече президентов РФ и Белоруссии во время беседы была акцентирована политическая воля глав государств к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере освоения космоса.
https://ria.ru/20240106/lukashenko-1919938516.html
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космос - риа наука, россия, белоруссия, дмитрий песков, политика
Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле оценили сотрудничество России и Белоруссии в сфере космоса
Песков: Россия и Белоруссия углубят сотрудничество в сфере освоения космоса