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Переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 12.04.2024
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18:03 12.04.2024 (обновлено: 19:51 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/peregovory-1939681104.html
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 12.04.2024
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:03
2024-04-12T19:51
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".Президенты встретились утром и начали переговоры в формате "один на один" в кабинете Путина. Затем они пообщались с участниками экспедиции на Международную космическую станцию Олегом Новицким и Мариной Василевской, которых пригласили в Кремль в честь Дня космонавтики.Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат сотрудничество в космосе."Мы с Александром Григорьевичем только что это обсуждали. Уверен, так оно и будет", — подчеркнул Путин.Лукашенко, в свою очередь, сообщил о готовности Белоруссии принять участие в создании российской космической станции.После встречи с космонавтами переговоры глав государств продолжились за закрытыми дверями.Белорусский лидер приехал в Россию с рабочим визитом накануне. Перед тем как отправиться в Москву, он рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой "будничные дела" и будущее космонавтики. Лукашенко поблагодарил Путина за полет на МКС Марины Василевской — первой белорусской женщины-космонавта.Новицкий и Василевская прибыли на МКС на корабле "Союз МС-25" 25 марта и пробыли на станции до 6 апреля. Для Новицкого это был четвертый полет, Василевская оказалась на орбите впервые.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939619535.html
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617380.html
https://ria.ru/20240412/putin-1939678955.html
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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Переговоры Путина и Лукашенко завершились

"Пул Первого": переговоры Путина и Лукашенко завершились

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
Президенты встретились утром и начали переговоры в формате "один на один" в кабинете Путина. Затем они пообщались с участниками экспедиции на Международную космическую станцию Олегом Новицким и Мариной Василевской, которых пригласили в Кремль в честь Дня космонавтики.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Минск и Москва не обсуждали захват Европы, заявил Лукашенко
Вчера, 14:29
Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат сотрудничество в космосе.
"Мы с Александром Григорьевичем только что это обсуждали. Уверен, так оно и будет", — подчеркнул Путин.
Лукашенко, в свою очередь, сообщил о готовности Белоруссии принять участие в создании российской космической станции.
После встречи с космонавтами переговоры глав государств продолжились за закрытыми дверями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Лукашенко призвал украинцев и Запад договориться
Вчера, 14:25
Белорусский лидер приехал в Россию с рабочим визитом накануне. Перед тем как отправиться в Москву, он рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой "будничные дела" и будущее космонавтики.
Лукашенко поблагодарил Путина за полет на МКС Марины Василевской — первой белорусской женщины-космонавта.
Новицкий и Василевская прибыли на МКС на корабле "Союз МС-25" 25 марта и пробыли на станции до 6 апреля. Для Новицкого это был четвертый полет, Василевская оказалась на орбите впервые.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Путин рассказал о важности космических технологий
Вчера, 17:52
 
БелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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