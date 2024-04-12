https://ria.ru/20240412/peregovory-1939681104.html
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 12.04.2024
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:03
2024-04-12T18:03
2024-04-12T19:51
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".Президенты встретились утром и начали переговоры в формате "один на один" в кабинете Путина. Затем они пообщались с участниками экспедиции на Международную космическую станцию Олегом Новицким и Мариной Василевской, которых пригласили в Кремль в честь Дня космонавтики.Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат сотрудничество в космосе."Мы с Александром Григорьевичем только что это обсуждали. Уверен, так оно и будет", — подчеркнул Путин.Лукашенко, в свою очередь, сообщил о готовности Белоруссии принять участие в создании российской космической станции.После встречи с космонавтами переговоры глав государств продолжились за закрытыми дверями.Белорусский лидер приехал в Россию с рабочим визитом накануне. Перед тем как отправиться в Москву, он рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой "будничные дела" и будущее космонавтики. Лукашенко поблагодарил Путина за полет на МКС Марины Василевской — первой белорусской женщины-космонавта.Новицкий и Василевская прибыли на МКС на корабле "Союз МС-25" 25 марта и пробыли на станции до 6 апреля. Для Новицкого это был четвертый полет, Василевская оказалась на орбите впервые.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939619535.html
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617380.html
https://ria.ru/20240412/putin-1939678955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
"Пул Первого": переговоры Путина и Лукашенко завершились
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, сообщил Telegram-канал "Пул Первого
".
Президенты встретились утром и начали переговоры в формате "один на один" в кабинете Путина. Затем они пообщались с участниками экспедиции на Международную космическую станцию Олегом Новицким
и Мариной Василевской, которых пригласили в Кремль в честь Дня космонавтики.
Российский лидер выразил уверенность, что Москва
и Минск
продолжат сотрудничество в космосе.
"Мы с Александром Григорьевичем только что это обсуждали. Уверен, так оно и будет", — подчеркнул Путин.
Лукашенко, в свою очередь, сообщил о готовности Белоруссии принять участие в создании российской космической станции.
После встречи с космонавтами переговоры глав государств продолжились за закрытыми дверями.
Белорусский лидер приехал в Россию с рабочим визитом накануне. Перед тем как отправиться в Москву, он рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой "будничные дела" и будущее космонавтики.
Лукашенко поблагодарил Путина за полет на МКС Марины Василевской — первой белорусской женщины-космонавта.
Новицкий и Василевская прибыли на МКС на корабле "Союз МС-25" 25 марта и пробыли на станции до 6 апреля. Для Новицкого это был четвертый полет, Василевская оказалась на орбите впервые.