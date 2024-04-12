Рейтинг@Mail.ru
В США назвали отказ Белого дома вести переговоры с Путиным абсурдом - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 12.04.2024 (обновлено: 17:01 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/peregovory-1939666359.html
В США назвали отказ Белого дома вести переговоры с Путиным абсурдом
В США назвали отказ Белого дома вести переговоры с Путиным абсурдом - РИА Новости, 12.04.2024
В США назвали отказ Белого дома вести переговоры с Путиным абсурдом
Нежелание Белого дома вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным абсурдно, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:52
2024-04-12T17:01
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
джон кирби
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_1062:0:5472:2481_1920x0_80_0_0_62b527a4e5cdf9b9349eb6bb7a8f278d.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Нежелание Белого дома вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным абсурдно, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. "Белый дом неоднократно заявлял, что они не могут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурдно", - пишет Вэнс в статье для газеты New York Times. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не станут диктовать Украине условия перемирия и оставляют за Киевом право решать параметры завершения конфликта Он подчеркивает, что у администрации президента США Джо Байдена нет жизнеспособного плана обеспечения победы Украины в конфликте с Россией. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240412/dzhonson-1939656158.html
https://ria.ru/20240316/putin-1933399258.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_75da2137a0ae091981e3a53acdafdb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, джон кирби, джо байден
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Джон Кирби, Джо Байден
В США назвали отказ Белого дома вести переговоры с Путиным абсурдом

Сенатор Вэнс назвал абсурдом нежелание Белого дома вести переговоры с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Нежелание Белого дома вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным абсурдно, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
«
"Белый дом неоднократно заявлял, что они не могут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурдно", - пишет Вэнс в статье для газеты New York Times.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине
Вчера, 16:22
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не станут диктовать Украине условия перемирия и оставляют за Киевом право решать параметры завершения конфликта
Он подчеркивает, что у администрации президента США Джо Байдена нет жизнеспособного плана обеспечения победы Украины в конфликте с Россией.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В США пришли в восторг после заявления Путина об Украине
16 марта, 01:20
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДжон КирбиДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала