https://ria.ru/20240412/peregovory-1939666359.html

В США назвали отказ Белого дома вести переговоры с Путиным абсурдом

В США назвали отказ Белого дома вести переговоры с Путиным абсурдом - РИА Новости, 12.04.2024

В США назвали отказ Белого дома вести переговоры с Путиным абсурдом

Нежелание Белого дома вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным абсурдно, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:52

2024-04-12T16:52

2024-04-12T17:01

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Нежелание Белого дома вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным абсурдно, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. "Белый дом неоднократно заявлял, что они не могут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурдно", - пишет Вэнс в статье для газеты New York Times. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не станут диктовать Украине условия перемирия и оставляют за Киевом право решать параметры завершения конфликта Он подчеркивает, что у администрации президента США Джо Байдена нет жизнеспособного плана обеспечения победы Украины в конфликте с Россией. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240412/dzhonson-1939656158.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, джон кирби, джо байден