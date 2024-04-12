В США назвали отказ Белого дома вести переговоры с Путиным абсурдом
Сенатор Вэнс назвал абсурдом нежелание Белого дома вести переговоры с Путиным
© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Нежелание Белого дома вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным абсурдно, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
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"Белый дом неоднократно заявлял, что они не могут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурдно", - пишет Вэнс в статье для газеты New York Times.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не станут диктовать Украине условия перемирия и оставляют за Киевом право решать параметры завершения конфликта
Он подчеркивает, что у администрации президента США Джо Байдена нет жизнеспособного плана обеспечения победы Украины в конфликте с Россией.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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