https://ria.ru/20240412/peregovory-1939588358.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной

В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.04.2024

В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что пока ситуация не поменялась, действует соответствующий... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:04

2024-04-12T13:04

2024-04-12T13:25

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ОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что пока ситуация не поменялась, действует соответствующий запрет Владимира Зеленского, разговор о возможных деталях вести преждевременно.Накануне в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за переговоры по мирному урегулированию, "но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью". Как позднее сообщил журналистам Песков, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского соглашения, хотя с тех пор реалии изменились."Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких, вы знаете, теоретических переговоров, пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с российской стороной, поэтому здесь какие-либо вопросы о потенциальных деталях - сейчас они вряд ли уместны", - сказал Песков журналистам.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, в мире