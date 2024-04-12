https://ria.ru/20240412/peregovory-1939588358.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что пока ситуация не поменялась, действует соответствующий... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:04
2024-04-12T13:04
2024-04-12T13:25
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30ef071b72df1b4f4b6c83ebd3ff58d8.jpg
ОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что пока ситуация не поменялась, действует соответствующий запрет Владимира Зеленского, разговор о возможных деталях вести преждевременно.Накануне в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за переговоры по мирному урегулированию, "но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью". Как позднее сообщил журналистам Песков, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского соглашения, хотя с тех пор реалии изменились."Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких, вы знаете, теоретических переговоров, пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с российской стороной, поэтому здесь какие-либо вопросы о потенциальных деталях - сейчас они вряд ли уместны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f110a07d42597aa6295f31ecc77fed45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной
Песков: ситуация с возможными переговорами с Украиной не поменялась