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В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.04.2024
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13:04 12.04.2024 (обновлено: 13:25 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/peregovory-1939588358.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что пока ситуация не поменялась, действует соответствующий... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:04
2024-04-12T13:25
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ОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что пока ситуация не поменялась, действует соответствующий запрет Владимира Зеленского, разговор о возможных деталях вести преждевременно.Накануне в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за переговоры по мирному урегулированию, "но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью". Как позднее сообщил журналистам Песков, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского соглашения, хотя с тех пор реалии изменились."Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких, вы знаете, теоретических переговоров, пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с российской стороной, поэтому здесь какие-либо вопросы о потенциальных деталях - сейчас они вряд ли уместны", - сказал Песков журналистам.
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украина, россия, в мире
Украина, Россия, В мире
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной

Песков: ситуация с возможными переговорами с Украиной не поменялась

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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ОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что пока ситуация не поменялась, действует соответствующий запрет Владимира Зеленского, разговор о возможных деталях вести преждевременно.
Накануне в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за переговоры по мирному урегулированию, "но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью". Как позднее сообщил журналистам Песков, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского соглашения, хотя с тех пор реалии изменились.
"Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких, вы знаете, теоретических переговоров, пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с российской стороной, поэтому здесь какие-либо вопросы о потенциальных деталях - сейчас они вряд ли уместны", - сказал Песков журналистам.
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